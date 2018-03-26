В Петербурге стартует экспедиция “Эковолна”

18-19 мая 2018 года в Санкт-Петербурге состоится открытие экспедиции “Эковолна”. Катамаран на солнечной энергии отправится по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Астрахань. Вдохновители идеи бросают вызов устоявшимся стереотипам - от Балтики до Каспия по рекам Нева, Ока, Волга, Кама судно пройдет более 5000 км.

Экспедиция “Эковолна” проходит в рамках проекта “Инженерные конкурсы и соревнования” дорожной карты Маринет НТИ. Организатор мероприятия – АНО “Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований”.

Более чем в 40 городах по пути следования будут проведены пресс-конференции, встречи со студентами и школьниками, представителями СМИ и местными жителями. Все желающие смогут осмотреть уникальное судно, узнать о возможностях и перспективах экологически чистых источников энергии на водном транспорте, инновационных разработках в области экологии и судостроения.

В 14 городах маршрута пройдет научно-технический фестиваль «Эковолна». Для жителей будут оборудованы выставочно-форумные площадки и организованы профильные зоны проекта в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Петрозаводске, Череповце, Москве, Рязани, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове, Волгограде, Астрахани.

“Наша экспедиция призвана содействовать формированию экокультуры и бережного отношения населения к водным ресурсам России. Мы верим, что наше научно-просветительское путешествие не только привлечет внимание общественности, но и актуализирует вопрос развития внутреннего водного транспорта, речной инфраструктуры и экотуризма”, - рассказывает президент оргкомитета международного конкурса «Солнечная регата», директор АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» Евгений Казанов.

Катамаран на солнечных батареях рассчитан на 8 мест. Постоянный профессиональный экипаж: капитан, матрос, представитель оргкомитета. Остальные места в команде будут занимать пассажиры из разных городов маршрута, поочередно меняясь в портах. Среди них: известные личности, партнеры экспедиции, ученые, экологи, инженеры, активные студенты и победители отборочных туров конкурса. О жизни на катамаране, ежедневных открытиях и ходе научных исследований будет идти прямая трансляция на официальном канале YouTube.

В ходе экспедиции совместно с компанией ООО “Системный консалтинг” пройдёт ряд региональных отборочных туров III Всероссийского молодежного конгресса “Россия. Экология. Энергосбережение” под руководством исполнительного директора конгресса Тамары Мордасовой.

Конкурс «Мой вклад в будущее», который проводится под эгидой молодёжного конгресса, также станет хорошей возможностью для участия в экспедиции. Конкурсанты должны подготовить презентацию экологических и энергосберегающих проектов и разработок в следующих номинациях:

– экология и энергосбережение в морской отрасли и судостроении;

– экология водных ресурсов;

– экология и энергосбережение в нефтегазовой промышленности;

– экология и энергосбережение в строительстве и ЖКХ;

– экология и энергосбережение в электроэнергетике;

– экология и энергосбережение в сфере ВИЭ;

– экология и энергосбережение в АПК;

– экология, геология и геофизика;

– PR-проекты по экологии и энергосбережению.

“Вовлечение молодёжи в научно-техническое творчество способствует повышению престижа технического образования, а также содействует развитию перспективных технологий на водном транспорте”, - комментирует программу мероприятий Евгений Казанов.

Подобное событие произойдет впервые в новейшей истории России.

Это событие символично. В 1703 году указом Петра Первого началось строительство Вышневолоцкой водной системы - основной судоходной речной артерии, которая соединила бассейны Волги и Балтийского моря. Петр верил, что ее создание расширит возможности для Российской Империи в военно-транспортном и торгово-экономическом направлениях.

Сегодня, 315 лет спустя, инновационный солнечный катамаран пройдет по этому историческому пути от Санкт-Петербурга до Астрахани, соединив в себе идеи великого государя, устремления к развитию высоких технологий и бережное отношение к природному достоянию страны. Уникальное судно XXI века объединит в единое целое десятки городов, миллионы людей и три сотни лет нашей общей истории технологического развития. Экспедиция “Эковолна” возводит мосты между прошлым, настоящим и будущим, открывая колоссальные возможности для будущих поколений.