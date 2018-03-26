ента новостей

21:00
Волейбольный «Зенит» сразится с московским «Динамо» 31 марта и 6 апреля
16:06
В выставочном комплексе «Ленэкспо» состоится Общегородская ярмарка вакансий
16:03
В пожаре на Рузовской пострадал человек
14:52
В Петербурге стартует экспедиция “Эковолна”
10:34
Отдала ребенка в приют
10:25
Житель Ленобласти задержан за карманную кражу на Невском проспекте
10:21
Военный праздник в честь 100-летия института Железнодорожных войск
23:17
ЦСКА стал соперником СКА по полуфиналу Кубка Гагарина
15:56
Симфонический оркестр из Дюссельдорфa представит программу «Звуки Голливуда»
15:51
В Приморском районе пожилая женщина отдала четверть миллиона за БАДы
15:40
В Приморском районе гендиректор автосалона изобличен в мошенничестве
00:22
КХЛ: «Ак Барс» – в полуфинале, а у Скривенса – «сухарь»
23:03
Баскетбольный ЦСКА – на голову сильнее «Химок» в Евролиге
17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
15:54
ККИ контролирует или терроризирует?
11:13
В Петербурге отключат электричество
11:11
В Пушкинском районе совершен разбой на стройплощадке
08:04
Духовная безопасность
22:45
СКА – в полуфинале Кубка Гагарина, ЦСКА бьётся с «Йокеритом»
16:22
Фестиваль театральных школ Петербурга «Вешалка»
12:52
В ИК-3 пытались передать сигареты с наркотиками
12:37
МЧС ночью проводили учения в метро Петербурга
12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
12:07
5 причин посетить выставку «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»
12:00
В Красногвардейском районе задержан сантехник педофил
11:47
Петербург покинули 29 молодых иностранных наблюдателей
08:44
«Телеграм» заблокируют?
22:15
Евролига: ЦСКА обыграл «Олимпиакос» – 89:81
17:07
Мединский в СовФеде, вопрос Нарусовой и реакция Матвиенко
11:54
Фестиваль "Петербургский джаз - в массы"
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Петербурге стартует экспедиция “Эковолна”

В Петербурге стартует экспедиция “Эковолна”

0
85
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
ecovolna.ru
В Санкт-Петербурге стартует экспедиция “Эковолна” от Балтики до Каспия, в ходе которой пройдут региональные отборочные туры III Всероссийского

18-19 мая 2018 года в Санкт-Петербурге состоится открытие экспедиции “Эковолна”. Катамаран на солнечной энергии отправится по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Астрахань. Вдохновители идеи бросают вызов устоявшимся стереотипам - от Балтики до Каспия по рекам Нева, Ока, Волга, Кама судно пройдет более 5000 км.

Экспедиция “Эковолна” проходит в рамках проекта “Инженерные конкурсы и соревнования” дорожной карты Маринет НТИ. Организатор мероприятия – АНО “Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований”.

Более чем в 40 городах по пути следования будут проведены пресс-конференции, встречи со студентами и школьниками, представителями СМИ и местными жителями. Все желающие смогут осмотреть уникальное судно, узнать о возможностях и перспективах экологически чистых источников энергии на водном транспорте, инновационных разработках в области экологии и судостроения.

В 14 городах маршрута пройдет научно-технический фестиваль «Эковолна». Для жителей будут оборудованы выставочно-форумные площадки и организованы профильные зоны проекта в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Петрозаводске, Череповце, Москве, Рязани, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове, Волгограде, Астрахани.

“Наша экспедиция призвана содействовать формированию экокультуры и бережного отношения населения к водным ресурсам России. Мы верим, что наше научно-просветительское путешествие не только привлечет внимание общественности, но и актуализирует вопрос развития внутреннего водного транспорта, речной инфраструктуры и экотуризма”, - рассказывает президент оргкомитета международного конкурса «Солнечная регата», директор АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» Евгений Казанов.

Катамаран на солнечных батареях рассчитан на 8 мест. Постоянный профессиональный экипаж: капитан, матрос, представитель оргкомитета. Остальные места в команде будут занимать пассажиры из разных городов маршрута, поочередно меняясь в портах. Среди них: известные личности, партнеры экспедиции, ученые, экологи, инженеры, активные студенты и победители отборочных туров конкурса. О жизни на катамаране, ежедневных открытиях и ходе научных исследований будет идти прямая трансляция на официальном канале YouTube.

В ходе экспедиции совместно с компанией ООО “Системный консалтинг” пройдёт ряд региональных отборочных туров III Всероссийского молодежного конгресса “Россия. Экология. Энергосбережение” под руководством исполнительного директора конгресса Тамары Мордасовой.

Конкурс «Мой вклад в будущее», который проводится под эгидой молодёжного конгресса, также станет хорошей возможностью для участия в экспедиции. Конкурсанты должны подготовить презентацию экологических и энергосберегающих проектов и разработок в следующих номинациях:

– экология и энергосбережение в морской отрасли и судостроении;

– экология водных ресурсов;

– экология и энергосбережение в нефтегазовой промышленности;

– экология и энергосбережение в строительстве и ЖКХ;

– экология и энергосбережение в электроэнергетике;

– экология и энергосбережение в сфере ВИЭ;

– экология и энергосбережение в АПК;

– экология, геология и геофизика;

– PR-проекты по экологии и энергосбережению.

“Вовлечение молодёжи в научно-техническое творчество способствует повышению престижа технического образования, а также содействует развитию перспективных технологий на водном транспорте”, - комментирует программу мероприятий Евгений Казанов.

Подобное событие произойдет впервые в новейшей истории России.

Это событие символично. В 1703 году указом Петра Первого началось строительство Вышневолоцкой водной системы - основной судоходной речной артерии, которая соединила бассейны Волги и Балтийского моря. Петр верил, что ее создание расширит возможности для Российской Империи в военно-транспортном и торгово-экономическом направлениях.

Сегодня, 315 лет спустя, инновационный солнечный катамаран пройдет по этому историческому пути от Санкт-Петербурга до Астрахани, соединив в себе идеи великого государя, устремления к развитию высоких технологий и бережное отношение к природному достоянию страны. Уникальное судно XXI века объединит в единое целое десятки городов, миллионы людей и три сотни лет нашей общей истории технологического развития. Экспедиция “Эковолна” возводит мосты между прошлым, настоящим и будущим, открывая колоссальные возможности для будущих поколений.
Источник: Эковолна
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

30-01-2018, 11:50
Студентов приглашают участвовать в “Солнечной регате - 2018”
18-09-2017, 10:44
Студенты из Спб - призеры международной гонки в Германии
17-08-2017, 12:10
Андрей Курносенко и ГУЭБиПК помогают “Петону” получать заказы от разных госкомпаний
24-08-2016, 19:50
В Питере собирают подписи против Макарова
8-07-2016, 08:33
"Слушая Бетховена" от Гарри Бардина
18-05-2016, 19:07
Казаки со всей России объединятся в музыке

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
159
23-03-2018, 17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
0
173
22-03-2018, 12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
321
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
0
333
1-03-2018, 12:13
В Озерках иномарка сбила женщину на светофоре
Наверх