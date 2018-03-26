Отдала ребенка в приют

Подростковый возраст – самый трудный период человеческой жизни. Для него характерны бунтарские настроения, противостояние взрослым и прочие сложности. К сожалению, не у всех родителей получается справиться со своими взрослеющими детьми.

Так одна женщина обратилась с просьбой временно поместить своего 12-летнего сына в приют. Она не может с ним справиться самостоятельно. Женщина воспитывает ребенка одна. Мальчик неоднократно убегал из дома, имеет проблемы с законом. Мать не может справиться со своим сыном и утратила над ним контроль.

«Питерец.ру» также сообщает, что этот мальчик находился в детской больнице, но сбежал оттуда, выломав решетку. В настоящий момент ребенка нашли. Он находится в социальном приюте «Транзит».