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Военный праздник в честь 100-летия института Железнодорожных войск

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
ens.mil.ru
Военно-исторический праздник в честь 100-летия института Железнодорожных войск и военных сообщений

27 марта впервые за 100 лет учебное заведение откроется для свободного посещения лишь на один день, чтобы презентовать гостям уникальные образцы техники и вооружения, о боевой истории которых расскажут реконструкторы военно-исторических клубов Санкт-Петербурга!

В этом году Институт Железнодорожных войск и военных сообщений празднует вековой юбилей. Чтобы показать наследие фронтовиков, которые с честью выполняли свой воинский долг на полях сражений в годы Гражданской и Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн, организаторы подготовят особую выставочную площадку.

Территория Военного института, который за долгие годы стал ведущим ВУЗом России, откроется для всех желающих, чтобы познакомить гостей со своим уникальным материально-техническим оснащением, учебно-тренажерным комплексом и даже настоящим монументальным паровозом.

В 9.30 начнут свою работу выставки вооружения и техники по строительству, заграждению и разминированию железных дорог, историю которых расскажут представители реконструкторских клубов вместе с курсантами института.

В 10.00 распахнет свои двери старинный отреставрированный корпус, возле которого пройдет торжественное открытие праздника. В этот торжественный день свой почетный пьедестал займет настоящий грузовик ЗИС-5, ставший за годы блокады Ленинграда машиной-легендой Ладоги. В военной церемонии примет участие заместитель Министра обороны Российской Федерации Д.В. Булгаков.

После состоится экскурсия по институту для школьников и молодёжи - "Есть такая профессия - Родину защищать".

Вход для зрителей на праздник – свободный.
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