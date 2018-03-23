В Петербурге отключат электричество

24 марта Санкт-Петербург примет участие в международной акции «Час Земли». Чтобы привлечь внимание горожан к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

В 20.30 погаснет подсветка ключевых достопримечательностей и зданий Северной столицы: без светового оформления останутся более 40 сооружений.

С 19.30 до 21.30 на стрелке Васильевского острова состоится праздничный концерт. Перед гостями выступит театр Молний «Теслаториум», артисты покажут электрическое шоу со спецэффектами, продемонстрируют противоборство человека с явлениями природы. Кроме того, состоится масштабный флешмоб «Сэлфи «Час Земли». Самые активные участники получат памятные подарки.

Гостей ждет и просветительская программа. Участники узнают, как люди в своей повседневной жизни меняют окружающую природу и какие могут быть последствия такого воздействия для человечества.

Акция рассматривается, как возможность привлечь внимание мировой общественности к природоохранным вопросам. В нашей стране «Час Земли» пройдет под лозунгом «Голосуй за природу». В рамках акции можно будет выступить в защиту заповедников, проголосовать за доступность «зеленой» энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов.

Организатором акции является Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

Рената Абдулина, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, отмечает:

«Начинать экологическое воспитание необходимо с детства, так как те знания, которые получают люди в раннем возрасте, в дальнейшем во многом определят специфику их поведения и общения с окружающим миром. Нравственно-экологическое воспитание молодежи – одна из приоритетных задач Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями».