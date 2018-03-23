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Духовная безопасность

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
rossaprimavera.ru
В Ленобласти выпустили интересное пособие по духовной безопасности

Русская Православная Церковь стремится не только воспитывать в людях веру, но и идти в ногу со временем. «Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти было выпущено специальное пособие, сделанное в виде комикса и посвященное вопросам духовной безопасности. Об этом сообщили представители Выборгской епархии.

Издание рассчитано на молодое поколение и будет раздаваться бесплатно. В настоящий момент издано 1000 экземпляров комикса. На страницах пособия содержится информация, как вести себя в тех или иных ситуациях. Там описывается, как правильно вести себя в храме, как одеваться, как готовиться к крещению, к венчанию и многое другое.

Таким способом церковь пытается просвещать молодежь, Важные моменты духовной жизни передаются в современной форме.
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