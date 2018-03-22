ента новостей

12:52
В ИК-3 пытались передать сигареты с наркотиками
12:37
МЧС ночью проводили учения в метро Петербурга
12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
12:07
5 причин посетить выставку «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»
12:00
В Красногвардейском районе задержан сантехник педофил
11:47
Петербург покинули 29 молодых иностранных наблюдателей
08:44
«Телеграм» заблокируют?
22:15
Евролига: ЦСКА обыграл «Олимпиакос» – 89:81
17:07
Мединский в СовФеде, вопрос Нарусовой и реакция Матвиенко
11:54
Фестиваль "Петербургский джаз - в массы"
11:47
В Приморском районе школьница упала в лестничный пролет
11:32
Во Фрунзенском районе у бухгалтеров фирмы по продаже овощей и фруктов отобрали более 1 миллиона рублей
11:21
В Невском районе закрыт притон для занятия проституцией
11:03
Студенты и преподаватели из Санкт-Петербурга выиграли стипендии и гранты фонда Владимира Потанина
08:36
Экономическая эффективность
20:11
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» повели в своих сериях на Востоке КХЛ
14:00
Старт обучения городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA
12:58
В Ленобласти пьяный мужчина пытался изнасиловать родственницу
11:06
В Петербурге предложили создать безопасные прогулочные зоны на льду
11:03
В Приморском районе водитель иномарки открыл стрельбу по полицейским
10:42
В Петербурге отремонтируют Второй Елагин мост
08:11
И все-таки эпидемия
23:30
Карякин начал исправлять стартовые неудачи на претендентском турнире
16:21
Рядом с «Новоселками» намереваются построить мусороперерабатывающий завод
12:56
Цирк дю Солей представит шоу OVO «Микрокосмос у наших ног»
12:48
«Культурный четверг» в Культурной столице
12:46
В Ленобласти постоялец общаги зарезал своего соседа
12:37
В Парголово ограблена букмекерская контора
12:24
Из квартиры в Приморском районе пропала крупная сумма денег
12:17
В Ленобласти задержали "карманницу"
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Петербург покинули 29 молодых иностранных наблюдателей

Петербург покинули 29 молодых иностранных наблюдателей

0
59
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
kpmp.gov.spb.ru
Петербург покинули 29 молодых иностранных наблюдателей

В марте этого года в Москве прошел форум «Россия – страна возможностей», в рамках которого с 16 по 20 марта была проведена региональная программа для иностранных гостей в 14 городах России.

В Санкт-Петербург прибыло 29 иностранных наблюдателей из 23 стран мира, в том числе из Великобритании, ЮАР и Сербии.

В целях ознакомления c избирательным процессом России, 18 марта, в день выборов Президента Российской Федерации, иностранные наблюдатели посетили шесть избирательных участков. Они отметили высокую явку и заинтересованность, пообщались с избирателями и рассказали, что в их странах все происходит точно так же.

Хасанет Садури из Туниса рассказал, что был рад посетить Россию в столь важный исторический момент. Также он отметил слаженную работу волонтеров в Петербурге, богатую деловую и культурную программу, которую подготовил Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Ребятам презентовали программу городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ города-организатора Санкт-Петербург, в том числе была организована экскурсия по стадиону «Санкт-Петербург».

Затем иностранную делегацию познакомили с системой работы молодежных учреждений Санкт-Петербурга на примере Дома молодежи «Форпост» Выборгского района Санкт-Петербурга.

Павел Опыдо Войчех из Польши уверен, что он смог увидеть максимум за столь короткое время в Петербурге, и молодого человека удивили пробки на дорогах в выходные дни.

Для гостей была организована и культурная программа. Делегация посетила Павловский дворец, крейсер «Аврора», Эрмитаж, Исаакиевский собор и концерт в Санкт-Петербургской Академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича.

Впечатлениями делится Рабиа Ахтар из Пакистана: «Я впервые в Санкт-Петербурге и потрясена его красотой и величием! Программа была составлена таким образом, чтобы мы не упустили ни одну важную деталь, и я действительно под впечатлением!».

***

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в 2018 году создана открытая платформа проектов «Россия – страна возможностей». Целью платформы является формирование прозрачных социальных лифтов для самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, а также поддержка общественно полезных инициатив. В связи с чем с 12 по 15 марта 2018 года в Москве прошел форум «Россия – страна возможностей», в рамках которого с 16 по 20 марта была проведена региональная программа для иностранных гостей в 14 городах России.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

20-03-2018, 14:00
Старт обучения городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA
22-03-2017, 17:48
Иностранцы узнали больше о молодежной политике Петербурга
30-11-2016, 19:29
В Петербурге открылась Выставка иностранных консульств
13-10-2016, 19:47
Петербург ищет волонтеров
22-08-2016, 15:19
На площади Островского отметили День флага России
18-08-2016, 17:40
День флага Петербург отметит 21 августа

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
49
Сегодня, 12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
293
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
0
309
1-03-2018, 12:13
В Озерках иномарка сбила женщину на светофоре
0
341
22-02-2018, 12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
Наверх