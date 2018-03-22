Петербург покинули 29 молодых иностранных наблюдателей

В марте этого года в Москве прошел форум «Россия – страна возможностей», в рамках которого с 16 по 20 марта была проведена региональная программа для иностранных гостей в 14 городах России.

В Санкт-Петербург прибыло 29 иностранных наблюдателей из 23 стран мира, в том числе из Великобритании, ЮАР и Сербии.

В целях ознакомления c избирательным процессом России, 18 марта, в день выборов Президента Российской Федерации, иностранные наблюдатели посетили шесть избирательных участков. Они отметили высокую явку и заинтересованность, пообщались с избирателями и рассказали, что в их странах все происходит точно так же.

Хасанет Садури из Туниса рассказал, что был рад посетить Россию в столь важный исторический момент. Также он отметил слаженную работу волонтеров в Петербурге, богатую деловую и культурную программу, которую подготовил Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Ребятам презентовали программу городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ города-организатора Санкт-Петербург, в том числе была организована экскурсия по стадиону «Санкт-Петербург».

Затем иностранную делегацию познакомили с системой работы молодежных учреждений Санкт-Петербурга на примере Дома молодежи «Форпост» Выборгского района Санкт-Петербурга.

Павел Опыдо Войчех из Польши уверен, что он смог увидеть максимум за столь короткое время в Петербурге, и молодого человека удивили пробки на дорогах в выходные дни.

Для гостей была организована и культурная программа. Делегация посетила Павловский дворец, крейсер «Аврора», Эрмитаж, Исаакиевский собор и концерт в Санкт-Петербургской Академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича.

Впечатлениями делится Рабиа Ахтар из Пакистана: «Я впервые в Санкт-Петербурге и потрясена его красотой и величием! Программа была составлена таким образом, чтобы мы не упустили ни одну важную деталь, и я действительно под впечатлением!».

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В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в 2018 году создана открытая платформа проектов «Россия – страна возможностей». Целью платформы является формирование прозрачных социальных лифтов для самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, а также поддержка общественно полезных инициатив. В связи с чем с 12 по 15 марта 2018 года в Москве прошел форум «Россия – страна возможностей», в рамках которого с 16 по 20 марта была проведена региональная программа для иностранных гостей в 14 городах России.