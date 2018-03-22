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«Телеграм» заблокируют?

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
piter-news.net
Мессенджер «Телеграм» находится под угрозой блокировки

«Питерец.ру» сообщает, что существует вероятность блокировки популярного мессенджера «Телеграм». Данная ситуация образовалась по причине разногласий, которые возникли у Роскомнадзора и руководства мессенджера.

Согласно «закону Яровой», Роскомнадзор потребовал передать ФСБ ключи от переписки пользователей. Однако руководство «Телеграма» не намерено это делать. Павел Дуров заявил, что будет отстаивать право пользователей на свободу и конфиденциальность. Он считает, что угрозы блокировки «Телеграма» не принесут результатов.

Если руководство мессенджера не выполнит требование Роскомнадзора, это ведомство может обратиться в суд. Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация.
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