«Телеграм» заблокируют?

«Питерец.ру» сообщает, что существует вероятность блокировки популярного мессенджера «Телеграм». Данная ситуация образовалась по причине разногласий, которые возникли у Роскомнадзора и руководства мессенджера.

Согласно «закону Яровой», Роскомнадзор потребовал передать ФСБ ключи от переписки пользователей. Однако руководство «Телеграма» не намерено это делать. Павел Дуров заявил, что будет отстаивать право пользователей на свободу и конфиденциальность. Он считает, что угрозы блокировки «Телеграма» не принесут результатов.

Если руководство мессенджера не выполнит требование Роскомнадзора, это ведомство может обратиться в суд. Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация.