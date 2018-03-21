ента новостей

17:07
Мединский в СовФеде, вопрос Нарусовой и реакция Матвиенко
11:54
Фестиваль "Петербургский джаз - в массы"
11:47
В Приморском районе школьница упала в лестничный пролет
11:32
Во Фрунзенском районе у бухгалтеров фирмы по продаже овощей и фруктов отобрали более 1 миллиона рублей
11:21
В Невском районе закрыт притон для занятия проституцией
11:03
Студенты и преподаватели из Санкт-Петербурга выиграли стипендии и гранты фонда Владимира Потанина
08:36
Экономическая эффективность
20:11
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» повели в своих сериях на Востоке КХЛ
14:00
Старт обучения городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA
12:58
В Ленобласти пьяный мужчина пытался изнасиловать родственницу
11:06
В Петербурге предложили создать безопасные прогулочные зоны на льду
11:03
В Приморском районе водитель иномарки открыл стрельбу по полицейским
10:42
В Петербурге отремонтируют Второй Елагин мост
08:11
И все-таки эпидемия
23:30
Карякин начал исправлять стартовые неудачи на претендентском турнире
16:21
Рядом с «Новоселками» намереваются построить мусороперерабатывающий завод
12:56
Цирк дю Солей представит шоу OVO «Микрокосмос у наших ног»
12:48
«Культурный четверг» в Культурной столице
12:46
В Ленобласти постоялец общаги зарезал своего соседа
12:37
В Парголово ограблена букмекерская контора
12:24
Из квартиры в Приморском районе пропала крупная сумма денег
12:17
В Ленобласти задержали "карманницу"
12:10
В Кировском районе нашли петербуржца с простреленной головой
09:33
Закономерные итоги выборов
21:39
СКА расслабился, впереди – выезд в Ярославль
23:17
Коскинен заработал «сухарь» в дебютном матче серии с «Локомотивом»
17:09
Ленинградская область переходит на использование местной системы координат МСК-47
14:16
В Кировском районе «соцработник» похитила у пенсионерки крупную сумму денег
10:54
В Ленобласти мошенники забрали крупную сумму у пожилой женщины
09:01
И опять санкции
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Невском районе закрыт притон для занятия проституцией

В Невском районе закрыт притон для занятия проституцией

0
89
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Невском районе Петербурга пресечена деятельность притона для занятия проституцией, находившийся в подвальном помещении дома

В ходе проведения проверки сотрудники Центра применения административного законодательства ГУ МВД России по  Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлен притон для занятия проституцией в подвальном помещении дома по Рыбацкому проспекту.

В данном помещении сотрудники полиции обнаружили 10 граждан, в том числе четыре гражданки сопредельных государств,  оказывающие сексуальные услуги за деньги. В отношении правонарушительниц составлены протоколы по статье 6.11 КоАП (занятие проституцией).

Также в помещении присутствовали один гражданин "охранник" и женщина - "администратор" притона. Они привлечены к ответственности по статье 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией).

Кроме того, две иностранные гражданки привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение установленных правил пребывания и жительства на территории РФ).

Данные лица доставлены в территориальный отдел полиции для составления протоколов об административном правонарушении.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район проституция притон
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-02-2018, 11:06
В Невском районе закрыт притон для занятий проституцией
22-01-2018, 16:22
В Кировском районе прикрыт очередной бордель
3-11-2017, 12:37
В Центральном районе закрыт притон для занятий проституцией
19-10-2017, 16:27
В Приморском районе ликвидирован притон для занятий проституцией
9-10-2017, 18:09
В Кировском районе прикрыт очередной притон для занятий проституцией
22-01-2015, 18:12
Пресечена незаконная деятельность притона для занятия проституцией

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
289
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
0
306
1-03-2018, 12:13
В Озерках иномарка сбила женщину на светофоре
0
337
22-02-2018, 12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
0
407
16-02-2018, 12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
Наверх