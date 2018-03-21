В Невском районе закрыт притон для занятия проституцией

В ходе проведения проверки сотрудники Центра применения административного законодательства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлен притон для занятия проституцией в подвальном помещении дома по Рыбацкому проспекту.

В данном помещении сотрудники полиции обнаружили 10 граждан, в том числе четыре гражданки сопредельных государств, оказывающие сексуальные услуги за деньги. В отношении правонарушительниц составлены протоколы по статье 6.11 КоАП (занятие проституцией).

Также в помещении присутствовали один гражданин "охранник" и женщина - "администратор" притона. Они привлечены к ответственности по статье 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией).

Кроме того, две иностранные гражданки привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение установленных правил пребывания и жительства на территории РФ).

Данные лица доставлены в территориальный отдел полиции для составления протоколов об административном правонарушении.