Студенты и преподаватели из Санкт-Петербурга выиграли стипендии и гранты фонда Владимира Потанина

Экспертный совет подвел итоги двух конкурсов Стипендиальной программы Владимира Потанина: конкурса на получение именной стипендии и конкурса на получение грантов преподавателями магистратуры.

78 студентов из семи ВУЗов Санкт-Петербурга будут получать ежемесячную стипендию Благотворительного фонда Владимира Потанина в размере 20 тыс. рублей в месяц до окончания обучения в магистратуре.

Победители проходят обучение в следующих ВУЗах: Санкт-Петербургский государ-ственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), Санкт-Петербургский государ¬ственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургский государ¬ственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Национальный исследователь¬ский университет «Высшая школа экономики» (Санкт- Петербургский филиал).

Конкурс на получение именной стипендии проводится для студентов магистратур 75 ведущих вузов России. Отбор претендентов на стипендию проходит в два тура. В этом сезоне на конкурс была подана 6731 заявка (на 20% больше, чем в прошлом), к участию были допущены 3852 участника, во второй (очный) тур прошли 1 945 студентов.

По итогам двух туров были определены 500 победителей, представляющих разные научные школы и направления, от технических до гуманитарных. Наиболее популярным направлением среди победителей Стипендиального конкурса в этом сезоне стала юриспруденция, а также компьютерные науки и информационные технологии (по 7.6%), экономика 6.4%. Физики, химики и биологи составляют 10.6% всех победителей. Самыми редкими для конкурса направлениями оказались авиастроение (0.2%) и сельское хозяйство (0.4%).

Конкурс на получение грантов для преподавателей магистратуры проводится для преподавателей магистерских дисциплин. Гранты предоставляются по четырем направлениям: создание новой магистерской программы; разработка нового учебного курса в рамках действующей программы; создание дистанционных курсов; создание новых методических материалов. Победителями конкурса в Санкт-Петербурге стали 10 преподавателей магистратуры шести ВУЗов северной столицы. Они получат гранты в размере до 500 тыс. рублей.

В этом году к конкурсу проявили интерес 1730 человек, к участию допущена 941 заявка, победителями стали 100 преподавателей. Самые популярные направления − информационные технологии, прикладная информатика, математика (15%), экономика (10%) и юриспруденция (7%). Такие относительно новые и набирающие популярность дисциплины, как биотехнологии, инноватика, прикладная медицина, нейротехнологии, интеллектуальная роботехника составляют 9%.

Генеральный директор Фонда Оксана Орачева: «Сегодня к потанинскому сообществу присоединяются еще 600 человек. Это победители конкурсов Стипендиальной программы 2017/18 года – магистранты и преподаватели ведущих вузов, представители разных направлений и школ, – те, кто ставит перед собой амбициозные цели и готов работать на будущее. Уверены, что благодаря своему уникальному лидерскому и научно-исследовательскому потенциалу они внесут достойный вклад в развитие страны. Спектр интересов победителей отражает тренды современного образования: магистранты активно изучают нейротехнологии и IT-направления, а вузы готовы модернизировать свои программы в условиях цифровой экономики. При этом не забыты классические, фундаментальные дисциплины – история, философия, математика, физика. Желаем всем удачи в реализации своих проектов!».



Стипендиаты и грантополучатели имеют возможность принять участие в Школе Фонда, которая состоится летом 2018. В ходе школы они смогут представить социально значимый проект и выиграть грант на его реализацию.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: http://www.fondpotanin.ru/education