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» » Старт обучения городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA

Старт обучения городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
kpmp.gov.spb.ru
В Доме молодежи состоялась торжественная церемония старта обучения городских волонтеров Чемпионата мира по футболу

В Доме молодежи состоялась торжественная церемония старта обучения городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ города-организатора Санкт-Петербург

С 14 июня по 15 июля 2018 года Россия станет страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Мероприятие пройдет в 11 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге. Организация такого масштабного международного события не может пройти без участия городских волонтеров.

На базе Дома молодежи Санкт-Петербурга состоялась общая встреча городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ города-организатора Санкт-Петербург и был дан официальный старт обучающей программы.

Открыл мероприятие первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный. Он сказал напутственные слова будущим волонтерам, рассказал о значимости и масштабности предстоящего ЧМ-2018 не только для нашего города, но и для всей страны.

Также с приветственным словом выступил руководитель Центра подготовки городских волонтеров Георгий Борисов: «Петербург - культурная столица России, это знает каждый турист. Именно поэтому нашему городу так важно поделиться своим радушием, познакомить наших иностранных друзей с многовековой культурой нашей страны и оставить как можно больше приятных впечатлений! В прошлом году на Кубке Конфедераций FIFA 2017 Санкт-Петербург уже принимал у себя гостей и болельщиков из разных уголков мира, и городские волонтеры проявили наше русское гостеприимство и показали, что Петербург встречает со всей душой!

Один из плюсов деятельности волонтера - опыт взаимодействия в команде. Когда люди чувствуют себя слаженной командой, у них есть одно общее дело, все вместе думают, все вместе делают, каждый знает, за что он отвечает, и помогает другим. В команде все - свои, чужих нет. Нет отдельных интересов, есть общая задача, которая должна быть решена».

Георгий Борисов представил большую команду организаторов и функциональных координаторов, презентовал Волонтерскую программу городских волонтеров и ответил на волнующие вопросы.

Участникам мероприятия скучать не пришлось. Перед мероприятием у них была возможность сделать памятные снимки, подкрепиться вкусными угощениями, хором спеть песню о нашей стране и удивиться летающей гимнастке на полотнах, которая не оставила никого равнодушными.
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