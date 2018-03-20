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» » В Петербурге отремонтируют Второй Елагин мост

В Петербурге отремонтируют Второй Елагин мост

0
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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
foto-planeta.com
В Санкт-Петербурге отремонтируют Второй Елагин мост

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта Второго Елагина моста, который соединяет Крестовский и Елагин острова в Петроградском районе Санкт-Петербурга. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Первый мост между этими островами появился в 1821 году: он стал девятым наплавным мостом Санкт-Петербурга. В 1852 году вместо него был построен одиннадцатипролетный деревянный балочный. После Великой Отечественной войны деревянные балки заменили на металлические, а опоры разводного пролета обновили, в результате чего количество пролетов сократилось до восьми. В 1990 году прошла последняя реконструкция сооружения, в ходе которой восстановили обшивку опор разводного пролета, а оставшиеся деревянные устои заменили на железобетонные. При этом мост, длина которого составляет 139,2 м, ширина - 14,5 м и длина разводного пролета – 16 м, перекрыли для движения транспорта и сделали пешеходным.

Чтобы справиться с пешеходным потоком, который неизбежно возрастет после запуска в эксплуатацию стадиона, построенного на Крестовском острове к Чемпионату мира по футболу 2018 года, Второй Елагин мост нуждается в капитальном ремонте.

Проект, проверку достоверности определения сметной стоимости которого провел Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, предусматривает, что капитальный ремонт старинного моста пройдет в три этапа: инженерная подготовка строительной площадки, основной этап и заключительный.

В рамках основного проведут капитальный ремонт фундаментов береговых опор моста, укрепление береговых подпорных стенок, возведут фундаменты опор и высокие ростверки. Также будут смонтированы новые деревянные и отремонтированы металлические опоры и пролетные строения, деревянные прогоны и лаги, произведены укладка и подгонка мостового полотна, настила прохожей части, монтаж перильного ограждения и опор освещения. На третьем, заключительном, этапе проведут капитальный ремонт подходов к мосту, в том числе расстановку дорожных и навигационных знаков, а также демонтаж и восстановление существующих сетей электроснабжения и наружного освещения объекта.

Второй Елагин мост - объект культурного наследия федерального значения, поэтому в проекте запланированы и решения по сохранению архитектурного облика объекта, существующей конструктивной схемы и габаритов, а также подбору материалов, из которых будут изготовлены новые элементы.

Ранее, в сентябре 2017 года, Санкт-Петербургский филиал выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проекта капитального ремонта Второго Елагина моста.
Источник: Главгосэкспертиза
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