И все-таки эпидемия

«Питерец.ру» уже писал о высоких показателях заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе. Однако на тот момент эти цифры были ниже эпидемического уровня. Ожидалось, что ситуация может нормализоваться.

Но этого все же не произошло. Показатели заболеваемости продолжили расти серьезными темпами. Так в период с 12 по 18 марта эпидемический порог был превышен на 63,5%. Если говорить о детях в возрасте 7-14 лет, это превышение составило 54,6%, для петербуржцев 15 лет и старше – 85,6%.

В настоящий момент прорабатывается комплекс мер, которые можно принять в связи со сложившейся ситуацией. Возможен вариант с досрочным началом каникул. Могут ввести карантин в больницах и отменить детские массовые мероприятия в помещениях.