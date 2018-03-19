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» » Рядом с «Новоселками» намереваются построить мусороперерабатывающий завод

Рядом с «Новоселками» намереваются построить мусороперерабатывающий завод

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132
Автор: miron
0
Фото:
vk.com
Ранее предприятие планировалось основать на Волхонском шоссе.

Осенью 2017 года для этого была инвестирована сумма в размере 4,5 миллиарда рублей. Однако жители протестовали, составив петицию на имя губернатора, и вскоре постановление по строительству утратило свою силу.
По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, причиной отмены решения стала недостаточная вместимость улично-дорожной сети для пропуска грузовых автомобилей.
Напомним, что жители Приморского района на протяжении долгого времени жаловались на неприятный запах, исходящий от «Новоселок». Полигон, который несколько лет назад исчерпал свои возможности, никак не могли закрыть на рекультивацию.
В своих письмах и обращениях жители просили заняться решением серьезной экологической проблемы. Вопрос ликвидации свалки неоднократно обсуждался губернатором с президентом России Владимиром Путиным. В итоге в 2017 году городскими властями было выделено 750 миллионов рублей на восстановительные работы, и «Новоселки» объявили закрытыми для приема отходов.

«Рекультивация полигона — это, естественно, дело не одного дня, даже не одного года. Она будет проведена в течение шести лет», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Теперь, когда было принято решение остановить вывоз мусора и засеять свалку травой и грунтом, жителей Приморского района ошеломили идеей строительства мусороперерабатывающего завода. Несмотря на заверения чиновников, что процесс сжигания мусора не предусмотрен, петербуржцы опасаются, что это негативно скажется на экологии, и они вновь окажутся заложниками неприятной ситуации. Опасения эти вполне оправданы, ведь любое, даже самое незначительное нарушение технологии будет означать новую экологическую катастрофу. А технология предусмотрена сложная.
По заверению разработчиков проекта мусороперерабатывающего завода, предполагается использование безопасного метода анаэробного сбраживания, при котором вторсырье дробится и собирается в баки. Далее, при температуре 38-40 градусов происходит процесс гниения. Однако на этот счет есть и другое мнение. Микропримеси металлов, находящиеся в мусоре, будут вырабатывать токсичные вещества, крайне вредные для здоровья человека.
По мнению руководителя общественной организации «Зеленый крест» Юрия Шевчука, Приморский район в полной мере исчерпал свои экологические ресурсы.

«Север возмутится против экологической нагрузки, – считает специалист. – Ничего там размещать нельзя, надо закрывать существующие объемы на полигонах и выводить оттуда все предприятия».
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