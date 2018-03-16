Ленинградская область переходит на использование местной системы координат МСК-47

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области сообщает о том, что в соответствии с ч.4 ст.6 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Минэкономразвития России от 28.07.2017 №383 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат», приказом Роснедвижимости от 18.06.2007 №П/0137 «Об утверждении Положения о местных системах координат Роснедвижимости на субъекты Российской Федерации», в целях обеспечения ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), землеустройства и мониторинга земель, приказом Управления Росреестра по Ленинградской области от 16.03.2018 № П/056 утвержден план-график мероприятий по переходу на использование местной системы координат МСК-47 при ведении Единого государственного реестра недвижимости.

Переход на использование местной системы координат МСК-47 при ведении ЕГРН будет осуществлен в соответствии с рекомендациями для территориальных органов Росреестра по субъектам Российской Федерации, разработанными Росреестром.

Обращаем внимание кадастровых инженеров, что с даты перехода на использование местной системы координат МСК-47 на территории соответствующего кадастрового района Ленинградской области, приведенной в графике перехода на использование местной системы координат МСК-47 на территории кадастровых районов Ленинградской области, документы для внесения сведений в ЕГРН, подготовленные по результатам выполнения кадастровых и землеустроительных работ, необходимо представлять в МСК-47.