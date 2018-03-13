Как петербуржцу стать Волонтером Победы

13 марта на площадке Медиацентра Правительства Санкт-Петербурга прошла пресс-конференция, посвященная набору Волонтеров Победы для участия в мероприятиях в честь празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Она добавила, что Санкт-Петербург в этом году удостоен чести принимать проект Послы Победы. 100 лучших волонтеров Победы приедут в город на Неве в дни праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.
За последние два-три года работа ветеранских организаций и волонтерского движения в частности заметно улучшилась, об этом рассказал Василий Волобуев, председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, генерал-майор авиации в отставке.
Игорь Фещенко, начальник Отдела координации деятельности по взаимодействию с общественными организациями ветеранов и инвалидов Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга рассказал, что в Северной столице проживают около 128 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. В том числе почти 10 тысяч непосредственных участников боевых действий. Порядка 87 тысяч – жители блокадного Ленинграда. Игорь Фещенко подчеркнул, что привлечение волонтеров - крайне необходимо и важно с точки зрения патриотического воспитания молодежи.
Руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Юлия Рудык рассказала, как же стать волонтером Победы.
Волонтером может стать любой желающий, кому есть 18 лет. Кандидатам необходимо до 23 марта подать заявку в группе «ВКонтакте» (www.vk.com/spb.zapobedu). После подачи заявки каждому кандидату предстоит пройти очное собеседование и обучение, где ребятам расскажут в том числе об особенностях работы в местах массового скопления людей. По итогам собеседования будут определены команды и их тимлидеры.
Она также добавила, что волонтеры движения помогают ветеранам не только во время майских праздников, а на протяжении всего года. Волонтеры помогают перепечатывать рукописи с воспоминаниями, готовят видеоинтервью, помогают с уборкой по дому.