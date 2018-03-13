Как петербуржцу стать Волонтером Победы

13 марта на площадке Медиацентра Правительства Санкт-Петербурга прошла пресс-конференция, посвященная набору Волонтеров Победы для участия в мероприятиях в честь празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«Санкт-Петербургу была отведена особая роль в Великой Отечественной войне. Подвиг ленинградцев вдохновлял людей идти на фронт, защищать свою Родину, не жалея себя. Но для современной молодежи это уже далекое прошлое. Дети узнают о том времени по учебникам, фотографиям – для них это время - что-то далекое и не осязаемое. Волонтеры Победы имеют уникальную возможность живого общения с ветеранами, записи их воспоминаний, мыслей, напутствий - это очень ценно. Волонтеры Победы - те ребята, которые ежедневно взаимодействуют с ветеранскими организациями, участвуют в организации патриотических мероприятий, оказывают ветеранам ощутимую поддержку», - рассказала председатель Комитета по молодежной политике.

Она добавила, что Санкт-Петербург в этом году удостоен чести принимать проект Послы Победы. 100 лучших волонтеров Победы приедут в город на Неве в дни праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

«Безусловно, это Парад Победы на Дворцовой площади, народное шествие «Бессмертный Полк», на торжественно-траурных церемониях на всех крупных городских кладбищах. Вместе с тем Послы Победы будут заняты не только в праздничных мероприятиях, но и в ежедневных «добрых делах» в виде субботников на местах захоронений, помощи в госпитале ветеранов войн и многое другое», - подчеркнула глава «молодежного» ведомства.

За последние два-три года работа ветеранских организаций и волонтерского движения в частности заметно улучшилась, об этом рассказал Василий Волобуев, председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, генерал-майор авиации в отставке.

Игорь Фещенко, начальник Отдела координации деятельности по взаимодействию с общественными организациями ветеранов и инвалидов Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга рассказал, что в Северной столице проживают около 128 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. В том числе почти 10 тысяч непосредственных участников боевых действий. Порядка 87 тысяч – жители блокадного Ленинграда. Игорь Фещенко подчеркнул, что привлечение волонтеров - крайне необходимо и важно с точки зрения патриотического воспитания молодежи.

«Общение с носителями того духа победителей дорогого стоит. Кроме того, это праздничное настроение наших ветеранов», - резюмировал он.

Руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Юлия Рудык рассказала, как же стать волонтером Победы.

Волонтером может стать любой желающий, кому есть 18 лет. Кандидатам необходимо до 23 марта подать заявку в группе «ВКонтакте» (www.vk.com/spb.zapobedu). После подачи заявки каждому кандидату предстоит пройти очное собеседование и обучение, где ребятам расскажут в том числе об особенностях работы в местах массового скопления людей. По итогам собеседования будут определены команды и их тимлидеры.

«Осознавая возложенную на нас ответственность, мы начинаем подготовку заранее. Уже сформирован пул тим-лидеров – тех людей, которые будут руководить группами волонтеров», - сказала Юлия.

Она также добавила, что волонтеры движения помогают ветеранам не только во время майских праздников, а на протяжении всего года. Волонтеры помогают перепечатывать рукописи с воспоминаниями, готовят видеоинтервью, помогают с уборкой по дому.