«Питерец.ру» сообщает, что сейчас в Северной столице наблюдается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Боткинской больницы, в период с 5 по 11 марта туда поступило 585 человек с симптомами ОРВИ и гриппа. Диагноз «грипп» был подтвержден у 35 пациентов.

Несмотря на повышение уровня заболеваемости в Петербурге, говорить об эпидемии все же не приходится. Число людей, заболевших гриппом и ОРВИ, является большим, но это ниже эпидемического уровня.

Так что ситуация в Северной столице вполне нормальная. Каких-либо оснований для опасений не существует. В это время года многие люди страдают простудными заболеваниями. Проблема с гриппом и ОРВИ существует, но она не носит слишком серьезный характер.