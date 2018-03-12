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» » Переезд столицы

Переезд столицы

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
defence.ru
Прошло 100 лет со дня переноса столицы в Москву

«Питерец.ру» сообщает, что ровно 100 лет назад большевистское правительство приняло решение о переносе столицы России из Петербурга в Москву. Эта инициатива, скорее всего, принадлежала Бонч-Бруевичу.

Данное решение было вызвано социальными и геополитическими причинами. Большевики решили перестраховаться. В Петербурге была реальная опасность возникновения серьезного контрреволюционного движения. К тому же существовала угроза со стороны немцев, которые могли захватить город.

В стане большевиков решение о переносе столицы поддерживали не все. Резко против этого выступал Зиновьев. Однако оппозиции не удалось отстоять свою точку зрения. В итоге 12 марта 1918 года столица России была перенесена в Москву.

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