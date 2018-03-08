Праздничный марафон

Сегодня в Петербурге пройдет «Весенний марафон». Мероприятие состоится в Удельном парке. В забегах примут участие более 600 человек. Среди них жители Петербурга, Ленинградской области и других регионов.

Организаторы этого марафона видят свою задачу не только в популяризации спорта и здоровья. Они хотят познакомить других с историей и культурой города. Участвовать могут как профессиональные спортсмены, так и любители.

Пройдет несколько забегов на различные дистанции. Каждый финишировавший получит специальные медали. Призерам будут вручены образцы брендированной продукции от организаторов соревнований. Эти соревнования приурочены к празднику 8 марта.

«Питерец.ру» также поздравляет женщин с этим важным праздником.