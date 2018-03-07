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Наказание за оставленный багаж

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Парламентарии предлагают штрафовать людей, оставивших багаж в метро

«Питерец.ру» сообщает, что некоторые парламентарии Петербурга предлагают ввести административную ответственность за оставленные без присмотра вещи в подземке. С подобной инициативой выступили депутаты Четырбок и Щербакова. Они адресовали свое предложение руководителю транспортного комитета города Александру Головину.

Поводом для такой инициативы стала тенденция, когда каждый день в Петербурге закрывают какую-либо станцию метро. И все это по причине оставленных там вещей. На сегодняшний день какая-либо ответственность за это правилами пользования метро не предусмотрена. Если в Смольном согласятся ввести новое положение, то пассажиров, оставивших без присмотра багаж в метро, будут штрафовать.
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