На станции «Академическая» в Санкт-Петербурге пройдет капитальный ремонт

Главгосэкспертиза России завершила проверку достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Станция «Академическая» Петербургского метрополитена, открытая 31 декабря 1975 года, входит в состав «красной» - Кировско-Выборгской - линии. Наземный павильон «Академической» расположен на пересечении проспекта Науки и Гражданского проспекта в Калининградском районе города, и свое имя станция получила в связи с тем, что в этом районе расположено несколько научно-исследовательских институтов. Оформление подземного зала станции также посвящено прославлению советской науки.

Общая площадь ремонтируемого вестибюля «Академической» составляет 1 618,9 кв.м. На станции будут обновлены гидроизоляция крыши, полов и тамбуров и устранены неровности пола между турникетами. Поврежденную облицовочную плитку заменят на новую, на мрамор на входе и выходе со станции нанесут антивандальное покрытие, а устаревшие светильники заменят на новые светодиодные.

Выполненный в сборной чугунной обделке тоннель или наклонный ход, который также ожидает капитальный ремонт, расположен в северном торце станции. Тоннель, наружный диаметр которого равен 9,5 м, вмещает четыре эскалатора. Проект капитального ремонта, сметную стоимость которого проверила Главгосэкспертиза России, предусматривает устранение течи в механизмах наклонного хода и обновление гидроизоляции тоннеля за счет замены устаревших асбоцементных конструкций на более современные.

Планируется, что станцию закроют на капитальный ремонт в июле 2018 года после проведения в городе матчей Чемпионата мира по футболу.