Очередное лидерство Петербурга

Северная столица России часто занимает лидирующие места во всевозможных рейтингах и списках городов. Это касается различных сфер. В ионе этого года в нашей стране пройдет чемпионат мира по футболу. Многие российские и иностранные туристы уже начинают бронировать жилье на время ЧМ. Анализ запросов, которые сделали болельщики, показал, что Петербург обогнал другие города-организаторы по раннему бронированию.

Несмотря на то, что цены на проживание в гостиницах, отелях и квартирах Северной столице довольно высокие, именно здесь жилье бронируют на самый долгий срок. По данным «Питерец.ру», в среднем запросы на бронирование составляют 6 дней. 2-е место в этом рейтинге занимает Екатеринбург, 3-е – Самара.