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Муниципалитет Васильевского острова экономит на жителях

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Автор: Светлана Дробатенко
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Фото:
pixabay.com
Ситуация с наледями и сосульками в Васильевском муниципальном округе все еще сложная, несмотря на предпринимаемые муниципалитетом меры.

Ситуация с наледями и сосульками в Васильевском муниципальном округе все еще сложная, несмотря на предпринимаемые муниципалитетом меры.
Февраль ознаменовался для Петербурга сильными снегопадами, за неделю в городе выпала двухмесячная норма осадков. Перепады температур привели к обледенению крыш и дорог. Не все муниципалитеты смогли оперативно отреагировать на капризы погоды. Васильевский остров «отличился» среди муниципалитетов трагическим несчастным случаем – гибелью пенсионерки от упавшей сосульки. После происшествия своих должностей лишились два представителя администрации. Несчастный случай заставил чиновников принять экстренные меры по ликвидации последствий стихии. Однако даже после распоряжения губернатора очистить карнизы от сосулек до 16 февраля не во всех районах проблема была устранена.
В районе не мало и других нерешенных вопросов. Так активисты регулярного поднимают тему нехватки парков. Район активно застраивается и уплотняется, при этом крупные зеленые зон для отдыха в нем отсутствуют. Кроме того, на территории зеленых насаждений общего пользования вблизи Опочининского сада идет строительство гостиницы. Против строительства выступила инициативная группа, по их мнению, здание окажет влияние на всю парковую зону. К тому же, застройщики постоянно нарушают сроки строительства.
Жители муниципалитета опасаются, что очередная стройка повторит судьбу «Башен Беринга» Этот апарт-отель начали возводить в 2015 году, однако здание так и не было достроено, с сентября 2016 года процесс заморожен, а владеющая стройкой компания признана банкротом. Синий забор, огораживающий долгострой, хорошо известен всем жителям улицы. При этом на придомовой территории отсутствует полноценная детская площадка, и проблему приходится решать самим гражданам. Летом прошлого года билингвальный садик CDF провел необычную акцию: дошколята посадили напротив дома 27 по улице Беринга дуб и березку, олицетворяющие русскую и английскую культуру. Планируется, что на этом месте когда-нибудь появится площадка для детей из близлежащих домов.
Недавно активисты сравнили Васильевский остров с Шанхаем за плотность населения. Так, в докладе главы муниципалитета Фигурина Игоря Стефановича, на конец прошлого года численность населения, проживающего на территории муниципального образования, составила более 33 тысяч человек. Из них более 5 тысяч детей, причем количество их выросло на 810 детей по сравнению с показателем предыдущего года. Очевидно, что развитие инфраструктуры не поспевает за ростом численности населения. Несмотря на сотни тысяч рублей, направляемых на благоустройство, муниципалитету стоит уделить внимание конкретным проблемам, таким как нехватка детских площадок и рекреационных зон.
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