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На КАД в районе развязки с Московским шоссе полностью перекроют движение

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
nwroads.ru
На КАД в районе развязки с Московским шоссе полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по замене опорной части пролетного строения путепровода транспортной развязки КАД на пересечении с  Московским шоссе  (М-10 «Россия»)  (км 65+000 - км 65+500 внутреннего кольца) полностью перекроют движение по основному ходу и на съездах №9 и №12.

«В период с 23.30 9 марта до 5.00 10 марта 2018 года будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на внутреннем кольце КАД. Объезд перекрытого участка будет осуществляться по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга. Дополнительно будут закрыты для движения заезды на внутреннее кольцо КАД с Московского шоссе и Витебского проспекта» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут производиться ниже уровня проезжей части в подэстакадном пространстве.

Технические средства организации дорожного движения будут установлены в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конусы). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). Привлечены машины прикрытия подрядной организации, оборудованные проблесковыми маяками и стробоскопами.

«Информация о перекрытии движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.  

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит использовать альтернативный маршрут движения: внутреннее кольцо КАД →съезд №3 (в Санкт-Петербург) → Московское шоссе → съезд №7 (из Санкт-Петербурга) → внутреннее кольцо КАД.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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