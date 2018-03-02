Правительство РФ призвали изменить правила для получения лицензии на гладкоствольное оружие

Эксперты по безопасности обратились к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой провести ревизию всего огнестрельного оружия, в том числе предназначенного для охоты и самообороны, находящегося на руках у граждан, а также изменить правила для получения лицензии на гладкоствольное оружие.
В ночь на 23 февраля невменяемый житель Псковской области убил из ружья таксиста.
- 25 февраля пьяный житель Свердловской области устроил стрельбу из окна собственной квартиры. Ранен случайный прохожий.
- 27 февраля в Казани мужчина после ссоры с женой устроил стрельбу возле квартиры ее брата. Убит боец Росгвардии. Ранены участковый и случайный прохожий. Стрелок уничтожен.
- 28 февраля в Петербурге мужчина после дорожного конфликта расстрелял автомобиль «обидчика» и оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.
В связи с этим в движении «За безопасность» предлагают провести тотальную ревизию всего оружия, находящегося на хранении у граждан, а владельцам оружия заново пройти все процедуры для получения лицензии на оружие.
Кроме того, эксперты по безопасности предлагаю срочно пересмотреть правила выдачи лицензии на гладкоствольное оружие. Прежде всего необходимо ограничить срок действия лицензии до года (сейчас - пять лет). Для продления лицензии гражданина нужно обязать заново пройти всех необходимых врачей, которые в течение года должны нести ответственность за поставленный диагноз.
«Предлагаем обратить внимания на опыт соседних государств. Например, в Белоруссии, если охотник хочет приобрести ружье, он обязан поставить сейф на сигнализацию в отделе вневедомственной охраны. И каждый раз, когда достает оружие из сейфа, вынужден ставить и снимать с сигнализации сейф. В результате уменьшается вероятность несанкционированного изъятия ружей из сейфа», - подчеркнул Курдесов.
Отметим, в прошлом году общественное движение «За безопасность» безуспешно обращалось к президенту России с просьбой создать общественно-государственную организацию «Российское общество охотников», которая бы регулировала правила охоты, в частности, выдачу охотничьих билетов. Учредителями новой организации могли бы выступить МВД, Росгвардия и Министерство природных ресурсов и экологии.