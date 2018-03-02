Правительство РФ призвали изменить правила для получения лицензии на гладкоствольное оружие

Эксперты по безопасности обратились к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой провести ревизию всего огнестрельного оружия, в том числе предназначенного для охоты и самообороны, находящегося на руках у граждан, а также изменить правила для получения лицензии на гладкоствольное оружие.

«За последнюю неделю нам стали известны как минимум четыре случая, когда ружье стало последнем аргументом в решении мелких бытовых конфликтов, - заявил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. - Мы не раз предлагали ужесточить правила хранения оружия, однако нас не слышат, а люди продолжают гибнуть».

В ночь на 23 февраля невменяемый житель Псковской области убил из ружья таксиста.

- 25 февраля пьяный житель Свердловской области устроил стрельбу из окна собственной квартиры. Ранен случайный прохожий.

- 27 февраля в Казани мужчина после ссоры с женой устроил стрельбу возле квартиры ее брата. Убит боец Росгвардии. Ранены участковый и случайный прохожий. Стрелок уничтожен.

- 28 февраля в Петербурге мужчина после дорожного конфликта расстрелял автомобиль «обидчика» и оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.

В связи с этим в движении «За безопасность» предлагают провести тотальную ревизию всего оружия, находящегося на хранении у граждан, а владельцам оружия заново пройти все процедуры для получения лицензии на оружие.

«По нашему мнению, гражданин должен автоматически лишаться лицензии, а оружие изыматься в пользу государства, если такой гражданин сел в состоянии алкогольного или наркотического опьянения за руль, замечен в хулиганстве, ведет аморальный образ жизни, употреблял когда-либо наркотики, конфликтует в семьи и с соседями и так далее. Участковые обязаны проводить ежедневную системную работу по выявлению на свои участках граждан, которые владеют огнестрельным оружием и могут представлять опасность, и отвечать за свои просчеты, если произошла трагедия», - добавил Дмитрий Курдесов.

Кроме того, эксперты по безопасности предлагаю срочно пересмотреть правила выдачи лицензии на гладкоствольное оружие. Прежде всего необходимо ограничить срок действия лицензии до года (сейчас - пять лет). Для продления лицензии гражданина нужно обязать заново пройти всех необходимых врачей, которые в течение года должны нести ответственность за поставленный диагноз.

«Предлагаем обратить внимания на опыт соседних государств. Например, в Белоруссии, если охотник хочет приобрести ружье, он обязан поставить сейф на сигнализацию в отделе вневедомственной охраны. И каждый раз, когда достает оружие из сейфа, вынужден ставить и снимать с сигнализации сейф. В результате уменьшается вероятность несанкционированного изъятия ружей из сейфа», - подчеркнул Курдесов.

Отметим, в прошлом году общественное движение «За безопасность» безуспешно обращалось к президенту России с просьбой создать общественно-государственную организацию «Российское общество охотников», которая бы регулировала правила охоты, в частности, выдачу охотничьих билетов. Учредителями новой организации могли бы выступить МВД, Росгвардия и Министерство природных ресурсов и экологии.

«Несмотря на запрет владения так называемым боевым оружием, — сказал Дмитрий Курдесов, — сегодня любой может купить винтовку или ружье и пойти по пьяни убивать людей. Сегодня в России много настоящих охотников, но еще больше так называемых «охотников», которые и в лесу никогда не были».