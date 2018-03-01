ента новостей

23:42
Плей-офф КХЛ – без московского «Динамо» и «Сибири»
18:47
Предприятиям Петербурга придется сократить количество вредных выбросов
18:46
В Петербурге пройдет капремонт южного полукольца
12:13
В Озерках иномарка сбила женщину на светофоре
12:03
Балет «Жизель» в исполнении «Санкт-Петербургского Фестиваль Балета»
11:53
В Невском районе задержали совратителя 14-летней девочки
11:47
В Ленобласти в детском саду мер 2-летний мальчик
11:38
В Адмиралтейском районе задержан карманник
11:33
Дерзкое разбойное нападение на предпринимателя в Московском районе
10:05
Новое направление для «Сапсанов»
23:56
8 марта – первый матч «Зенита» и «Лейпцига» в Лиге Европы
22:10
«Тосно» пробилось в полуфинал Кубка России
18:48
Благотворительный фонд Владимира Потанина поддержит создание Центров социальных инноваций в сфере культуры
17:40
Московский район объединит молодежь
11:41
В Петербурге лжеполицейские ограбили инвалида
11:35
В Приморском районе пенсионерка лишилась полумиллиона рублей
11:26
В Петербурге у таксиста отобрали автомобиль
09:31
Традиционная борьба со снегом
00:20
Шипачёв уже в «СКА – Неве». Дальше – Череповец?
23:40
СКА проиграл «Йокериту» послеолимпийский матч
22:38
В Петербурге набирает обороты флешмоб #пенанаусах
14:18
В Московском районе лжегазовики обокрали пожилую женщину
14:12
Задержан педофил совершивший развратные действия в вагоне метро
11:42
«Модернизм в Париже: взгляд из России.1900-1920-е годы»
11:38
В Выборгском районе из салона иномарки похитили крупную сумму денег
07:34
Снова карантин
20:17
Вадим Шипачёв сыграл на победной Олимпиаде всего 16 минут
13:05
В Красносельском районе задержан автоугонщик
11:14
Боец ММА из Петербурга на турнире Russian Cagefighting Championship
11:03
В ДК им. Горького выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Петербурге пройдет капремонт южного полукольца

В Петербурге пройдет капремонт южного полукольца

0
75
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Санкт-Петербурге пройдет капремонт южного полукольца: Рассмотрено Главгосэкспертизой России

Изучив представленные материалы, эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также эксперты провели проверку достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Санкт-Петербургское южное полукольцо было построено в советское время как военная рокадная дорога, соединяющая воинские части. В настоящее время движение по этой дороге, соединяющей Кировск, Мгу, Гатчину и Большую Ижору, открыто. А-120 проходит по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга и - в полном соответствии с собственным названием - представляет собой кольцо, «разорванное» Невой и Финским заливом. В 2014 году начался плановый капитальный ремонт трассы.

В рамках реализации рассмотренного Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России проекта представлены решения по ремонту участка, расположенного в Ломоносовском районе Ленинградской области. Участок, длина которого составляет 14,166 км, пересекает реку Лизину и проходит через деревню Черемыкино. Интенсивность движения транспортных средств на этом отрезке составляла в 2017 году 4988 автомобилей в сутки.

Проектная документация, получившая положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусматривает строительство локальных очистных сооружений, опор наружного освещения и ограждения столбовой трансформаторной подстанции. Также планируется организовать две новые автобусные остановки: здесь не только будут поставлены два оцинкованных павильона, но и обустроены переходно-скоростные полосы. В местах пешеходных переходов для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрен опуск бортового камня и устройство тактильных дорожных указателей, а на лестничных сходах установят пандусы. В ходе работ также будут заменены изношенные трубы, отремонтированы дорожное покрытие и тридцать три примыкания к дороге.

По завершению работ ширина земельного полотна участка трассы составит 12 метров, при этом ширина проезжей части увеличится до семи метров, а обочин до 2,50 м.

Финансирование капитального ремонта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.
Источник: Главгосэкспертиза
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

14-02-2018, 14:33
Проект строительства фондохранилища Эрмитажа
9-02-2018, 15:12
Проект строительства участка трассы А-121 Санкт-Петербург - Сортавала
23-01-2018, 14:53
Проект реконструкции объектов на набережных Мойки
11-01-2018, 11:54
На станции метро Технологический институт заменят эскалаторы
7-12-2017, 17:21
Безопасность на трассе М-10 «Россия»: одобрено Главгосэкспертизой России
31-07-2017, 13:41
Проект формирования акватории морского порта Усть-Луга

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
120
Вчера, 12:13
В Озерках иномарка сбила женщину на светофоре
0
205
22-02-2018, 12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
0
271
16-02-2018, 12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
375
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
Наверх