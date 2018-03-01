В Петербурге пройдет капремонт южного полукольца

Изучив представленные материалы, эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также эксперты провели проверку достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Санкт-Петербургское южное полукольцо было построено в советское время как военная рокадная дорога, соединяющая воинские части. В настоящее время движение по этой дороге, соединяющей Кировск, Мгу, Гатчину и Большую Ижору, открыто. А-120 проходит по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга и - в полном соответствии с собственным названием - представляет собой кольцо, «разорванное» Невой и Финским заливом. В 2014 году начался плановый капитальный ремонт трассы.

В рамках реализации рассмотренного Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России проекта представлены решения по ремонту участка, расположенного в Ломоносовском районе Ленинградской области. Участок, длина которого составляет 14,166 км, пересекает реку Лизину и проходит через деревню Черемыкино. Интенсивность движения транспортных средств на этом отрезке составляла в 2017 году 4988 автомобилей в сутки.

Проектная документация, получившая положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусматривает строительство локальных очистных сооружений, опор наружного освещения и ограждения столбовой трансформаторной подстанции. Также планируется организовать две новые автобусные остановки: здесь не только будут поставлены два оцинкованных павильона, но и обустроены переходно-скоростные полосы. В местах пешеходных переходов для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрен опуск бортового камня и устройство тактильных дорожных указателей, а на лестничных сходах установят пандусы. В ходе работ также будут заменены изношенные трубы, отремонтированы дорожное покрытие и тридцать три примыкания к дороге.

По завершению работ ширина земельного полотна участка трассы составит 12 метров, при этом ширина проезжей части увеличится до семи метров, а обочин до 2,50 м.

Финансирование капитального ремонта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.