Предприятиям Петербурга придется сократить количество вредных выбросов

На заседании профильной комиссии по экологической защите населения предложили внести изменения в федеральное законодательство. Согласно новым правилам, профильные ведомства будут наказывать предприятия, которые отказываются снижать выбросы загрязняющих атмосферу веществ. Снижать их будет необходимо при получении данных о неблагоприятных метеорологических прогнозах. Помимо прочего, ведется работа по введению понятия «норматив запаха» и системы его оценки. Также парламентарии обсудили предложения по системе мониторинга качества воздуха в городе.

Впервые о «нормативах запаха» в городе заговорили в связи с проблемой полигона твердых бытовых отходов «Новоселки». Жители северных районов Петербурга жаловались на невыносимый «аромат», которых исходит от полигона. В комитете по природопользованию тогда ответили философски: «Кому-то нравится запах лилий, кому-то запах бензина. И восприятие организмом запахов для каждого индивидуально». Ну а в Смольном добавили, что гигиенические нормы запаха и методы его определения в России отсутствуют.



Контролирующие органы могут измерить лишь концентрации индивидуальных загрязняющих веществ, обладающих запахом. Когда поступают жалобы от жителей, специалисты выезжают и измеряют количество загрязняющих веществ на единицу воздуха: если они превышают норму, то предприятие штрафуют. Подобная ситуация была с нефтеперерабатывающим заводом в подмосковной Коломне. Сероводород, обладающий ярко выраженным неприятным запахом, вырабатывался в процессе нефтепереработки. Проверка Роспотребнадзора показала, что его концентрация в воздухе превышает нормы, поэтому предприятие обязали принять меры. Однако зачастую горожане жалуются на неприятный запах, а специалисты не находят в воздухе никаких веществ, норма содержания которых превышена.

За рубежом неприятный запах измеряется в единицах запаха при помощи специальных приборов (к примеру, ольфактометра), но в России таких понятий пока нет.

Несмотря на то, что Год экологии остался позади, в Петербурге экологическими вопросами занялись только сейчас. Деятельность рабочей группы по развитию мониторинга состояния окружающей среды продлена до 2030 года.