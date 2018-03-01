Предприятиям Петербурга придется сократить количество вредных выбросов

На заседании профильной комиссии по экологической защите населения предложили внести изменения в федеральное законодательство. Согласно новым правилам, профильные ведомства будут наказывать предприятия, которые отказываются снижать выбросы загрязняющих атмосферу веществ. Снижать их будет необходимо при получении данных о неблагоприятных метеорологических прогнозах. Помимо прочего, ведется работа по введению понятия «норматив запаха» и системы его оценки. Также парламентарии обсудили предложения по системе мониторинга качества воздуха в городе.
Впервые о «нормативах запаха» в городе заговорили в связи с проблемой полигона твердых бытовых отходов «Новоселки». Жители северных районов Петербурга жаловались на невыносимый «аромат», которых исходит от полигона. В комитете по природопользованию тогда ответили философски: «Кому-то нравится запах лилий, кому-то запах бензина. И восприятие организмом запахов для каждого индивидуально». Ну а в Смольном добавили, что гигиенические нормы запаха и методы его определения в России отсутствуют.
Контролирующие органы могут измерить лишь концентрации индивидуальных загрязняющих веществ, обладающих запахом. Когда поступают жалобы от жителей, специалисты выезжают и измеряют количество загрязняющих веществ на единицу воздуха: если они превышают норму, то предприятие штрафуют. Подобная ситуация была с нефтеперерабатывающим заводом в подмосковной Коломне. Сероводород, обладающий ярко выраженным неприятным запахом, вырабатывался в процессе нефтепереработки. Проверка Роспотребнадзора показала, что его концентрация в воздухе превышает нормы, поэтому предприятие обязали принять меры. Однако зачастую горожане жалуются на неприятный запах, а специалисты не находят в воздухе никаких веществ, норма содержания которых превышена.
За рубежом неприятный запах измеряется в единицах запаха при помощи специальных приборов (к примеру, ольфактометра), но в России таких понятий пока нет.
Несмотря на то, что Год экологии остался позади, в Петербурге экологическими вопросами занялись только сейчас. Деятельность рабочей группы по развитию мониторинга состояния окружающей среды продлена до 2030 года.
Предприятиям Петербурга придется сократить количество вредных выбросов
На заседании профильной комиссии по экологической защите населения предложили внести изменения в федеральное законодательство. Согласно новым правилам, профильные ведомства будут наказывать предприятия, которые отказываются снижать выбросы загрязняющих атмосферу веществ. Снижать их будет необходимо при получении данных о неблагоприятных метеорологических прогнозах. Помимо прочего, ведется работа по введению понятия «норматив запаха» и системы его оценки. Также парламентарии обсудили предложения по системе мониторинга качества воздуха в городе.