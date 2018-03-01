Новое направление для «Сапсанов»

Скоростные поезда «Сапсаны» пользуются большой популярностью в наши дни. Это современная и надежная техника, способная развивать высокую скорость. В РЖД активно применяют такие составы. Доказательством тому становится появление новых направлений, в которых курсируют эти скоростные поезда.

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня из Петербурга в Нижний Новгород отправится первый поезд «Сапсан». Время отправления – 17.00. В место назначения этот поезд прибудет в 0.59.

По пути следования состав будет останавливаться в Угловке, Твери, Москве и Владимире. Первый поезд из Нижнего Новгорода отправится завтра в 5.09. Согласно информации от РДЖ, в период с 1 по 11 марта можно приобрести билеты на этот поезд со скидкой 50%.