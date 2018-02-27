ента новостей

14:18
В Московском районе лжегазовики обокрали пожилую женщину
14:12
Задержан педофил совершивший развратные действия в вагоне метро
11:42
«Модернизм в Париже: взгляд из России.1900-1920-е годы»
11:38
В Выборгском районе из салона иномарки похитили крупную сумму денег
07:34
Снова карантин
20:17
Вадим Шипачёв сыграл на победной Олимпиаде всего 16 минут
13:05
В Красносельском районе задержан автоугонщик
11:14
Боец ММА из Петербурга на турнире Russian Cagefighting Championship
11:03
В ДК им. Горького выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
10:57
В Красносельском районе напали на таксиста
10:51
Спектакль «Жестокие игры»
10:45
В Ленобласти застрелился пожилой мужчина
08:27
Вспомнили Немцова
13:41
Никита Гусев – герой Олимпийского финала
23:20
Олимпиада: драма Евгении Медведевой
15:51
Олимпиада: Францоуз не стал для чехов вторым Гашеком
08:32
Бездомных собак трогать не будут
23:58
«Зенит» разделался с «Селтиком» и и прошёл дальше в Лиге Европы
13:57
Военно-исторический фестиваль «Боевая Сталь»
12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
12:03
На проспекте Просвещения ограблен салон сотовой связи
11:55
Разбойное нападение в жилом комплексе на Московском шоссе
06:55
Первый рекламный совет
00:33
ЦСКА прошёл «Црвену Звезду» в Лиге Европы
15:48
Чехия – серьёзный соперник по хоккейному полуфиналу Олимпиады
13:09
Фестиваль света в Царском Селе
13:04
В Ленобласти нашли висельника
12:51
Фестиваль военно-исторического движения в день Защитника Отечества
10:38
Полицейские задержали мужчину за кражу иномарки в Горелово
10:30
В Ленобласти на пожаре погибли пожилые супруги
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Снова карантин

Снова карантин

0
90
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
gov39.ru
В некоторых школах Петербурга ввели карантин

Проблема гриппа и ОРВИ возникает в нашей стране каждый год. Подобная тенденция характерна для всех городов и регионов, в том числе – для Петербурга. Масштаб заболеваемости бывает разным. Однако избежать карантина редко когда удается.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице из-за проблемы гриппа и ОРВИ приостановлены занятия в 18 школах. Данная информация поступила от городских представителей Роспотребнадзора. Карантин также введен в 10 детских садах.

На данный момент эта мера коснулась 35 классов и 11 групп детских садов. Хотя наблюдается явная проблема заболеваемости вирусными инфекциями, пока данный показатель находится ниже эпидемического уровня. Предположительно, карантин будет снят через неделю.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

19-02-2018, 09:55
Защита от гриппа
17-02-2017, 08:01
Болезнь отступает?
28-12-2016, 07:01
Эпидемия гриппа?
11-10-2016, 09:11
Защита от гриппа
23-01-2016, 09:58
В Петербурге свирепствует грипп
1-10-2013, 14:45
Карантин по менингиту снят

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
185
22-02-2018, 12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
0
256
16-02-2018, 12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
363
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
303
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
Наверх