Снова карантин

Проблема гриппа и ОРВИ возникает в нашей стране каждый год. Подобная тенденция характерна для всех городов и регионов, в том числе – для Петербурга. Масштаб заболеваемости бывает разным. Однако избежать карантина редко когда удается.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице из-за проблемы гриппа и ОРВИ приостановлены занятия в 18 школах. Данная информация поступила от городских представителей Роспотребнадзора. Карантин также введен в 10 детских садах.

На данный момент эта мера коснулась 35 классов и 11 групп детских садов. Хотя наблюдается явная проблема заболеваемости вирусными инфекциями, пока данный показатель находится ниже эпидемического уровня. Предположительно, карантин будет снят через неделю.