«Питерец.ру» отмечает, что в настоящее время ведется активная подготовка к предстоящему чемпионату мира по футболу. Поскольку турнир пройдет и в Петербурге, Северная столица тоже принимает участие в этой подготовке.

Одним из вопросов, стоящих на повестке дня, является проблема бездомных собак. Ранее предполагалось, что перед чемпионатом будет организован отлов и умерщвление этих животных. Однако зоозащитники Петербурга заявили, что этого не будет.

В городе давно действует концепция гуманного отношения к безнадзорным животным. Действующий в Северной столице ветеринарный госпиталь хорошо справляется со своими обязанностями. Так что проблема бездомных собак всегда решается в плановом режиме и не стоит здесь остро.