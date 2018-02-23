ента новостей

08:32
Бездомных собак трогать не будут
23:58
«Зенит» разделался с «Селтиком» и и прошёл дальше в Лиге Европы
13:57
Военно-исторический фестиваль «Боевая Сталь»
12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
12:03
На проспекте Просвещения ограблен салон сотовой связи
11:55
Разбойное нападение в жилом комплексе на Московском шоссе
06:55
Первый рекламный совет
00:33
ЦСКА прошёл «Црвену Звезду» в Лиге Европы
15:48
Чехия – серьёзный соперник по хоккейному полуфиналу Олимпиады
13:09
Фестиваль света в Царском Селе
13:04
В Ленобласти нашли висельника
12:51
Фестиваль военно-исторического движения в день Защитника Отечества
10:38
Полицейские задержали мужчину за кражу иномарки в Горелово
10:30
В Ленобласти на пожаре погибли пожилые супруги
09:07
Марша в честь Немцова не будет?
18:41
В ¼ финала Олимпиады нашим будет противостоять команда Торесенов
14:11
Олимпиада: бронзу в танцах на льду завоевали представители США
13:16
В Выборгском районе погиб подросток, упав с большой высоты
13:09
В метро "карманники" украли сумку у иностранца
11:51
Опера «Риголетто» на сцене Эрмитажного театра
11:41
В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер
11:36
В Выборгском районе пенсионерка стала жертвой мошенника
06:23
Автомобиль с питоном
22:01
Собчак и Нарусова вручили гранты лучшим студентам-юристам СПбГу
13:42
Выставка "художника-невидимки" Лю Болина
13:36
В Ленобласти в ванной комнате нашли зарезанного мужчину
10:33
В Выборгском районе пенсионерка лишилась своих сбережений, поддавшись уговорам мошенниц
10:25
В Красносельском районе ограбили таксиста
09:55
Защита от гриппа
01:30
Норвегия или Словения – кто легче в четвертьфинале Олимпиады?
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Бездомных собак трогать не будут

Бездомных собак трогать не будут

0
77
Автор: Евгений Панычев
+1
Фото:
rosbalt.ru
Умерщвления бездомных собак перед ЧМ по футболу не будет

«Питерец.ру» отмечает, что в настоящее время ведется активная подготовка к предстоящему чемпионату мира по футболу. Поскольку турнир пройдет и в Петербурге, Северная столица тоже принимает участие в этой подготовке.

Одним из вопросов, стоящих на повестке дня, является проблема бездомных собак. Ранее предполагалось, что перед чемпионатом будет организован отлов и умерщвление этих животных. Однако зоозащитники Петербурга заявили, что этого не будет.
В городе давно действует концепция гуманного отношения к безнадзорным животным. Действующий в Северной столице ветеринарный госпиталь хорошо справляется со своими обязанностями. Так что проблема бездомных собак всегда решается в плановом режиме и не стоит здесь остро.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

24-01-2015, 07:47
На отлов собак власти выделили 27 миллионов
13-01-2017, 10:10
Расходы на собак
8-04-2016, 12:43
Фестиваль бездомных животных "Хочу домой" пройдет в Санкт-Петербурге
31-07-2013, 21:19
В Невском районе появится утепленный вольер для бездомных собак
22-11-2017, 21:47
Блогеры помогают собакам обрести дом
3-06-2016, 09:00
Растет число бездомных

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
124
Вчера, 12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
0
235
16-02-2018, 12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
347
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
293
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
Наверх