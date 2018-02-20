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» » Автомобиль с питоном

Автомобиль с питоном

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербуржец купил автомобиль с мертвым питоном

В жизни автомобилистов иногда случаются странные вещи. «Питерец.ру» сообщает, что гражданин Петербурга приобрел автомобиль BMW, в котором находился неожиданный «сюрприз». После покупки новоиспеченный владелец иномарки почувствовал неприятный запах в салоне. Мужчина подумал, что проблема заключается в странном ароматизаторе. Однако этот запах сохранялся.

Поскольку установить причину этого явления не удалось, владелец авто отправился в автосервис. Удивлению этого мужчины не было предела, когда под передним сидением его BMW обнаружили мертвого питона. Каким образом там оказалась змея, неизвестно. Владелец иномарки намерен и дальше пользоваться такой машиной. Однако планирует сделать химчистку.
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