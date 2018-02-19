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Собчак и Нарусова вручили гранты лучшим студентам-юристам СПбГу

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.youtube.com
Кандидат в президенты Ксения Собчак и сенатор Людмила Нарусова приняли участие в торжественной церемонии.  

Гранты фонда Анатолия Собчака присуждаются уже 15 лет. В церемонии чествования лучших студентов юрфака СПбГУ приняли участие член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству СовФеда Людмила Нарусова и участник президентской гонки Ксения Собчак.

В качестве вице-президента фонда Собчака его дочь, Ксения Собчак, обратилась к собравшимся с речью. По её словам, мечтой её отца было правовое государство. Кандидат в президенты заметила, что в стенах университета «учились и преподавали великие люди, на которых все равнялись». Упомянула она и о споре о независимой судебной системе в нашей стране. По мнению Ксении Анатольевны, «молодость вместе с профессионализмом и совестью может изменить нашу страну».

«Питерец.ру» напоминает, что на прошлой неделе Ксения Собчак в сопровождении адвоката Ильи Новикова участвовал в рассмотрении поданной её жалобы в Верховном Суде РФ в качестве административного истца.

Лауреатами на этот стали Дарья Сошникова, Елизавета Васильева, Юлия Загинайко, Елизавета Бачилова и Евгений Афанасьев.
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