ента новостей

10:33
В Выборгском районе пенсионерка лишилась своих сбережений, поддавшись уговорам мошенниц
10:25
В Красносельском районе ограбили таксиста
09:55
Защита от гриппа
01:30
Норвегия или Словения – кто легче в четвертьфинале Олимпиады?
23:04
Звёзды Единой Лиги ВТБ устроили шоу в Санкт-Петербурге
13:44
Олимпийский хоккей: швейцарцы превзошли Россию и Канаду
12:03
В Ленобласти ночью у мужчины отобрали 3 миллиона рублей
11:55
Премьера спектакля «Превращение»
15:28
Гастрономический фестиваль "Воспоминания о Монпарнасе"
14:54
Отыгрались на словенцах: Капризов добился хет-трика
12:35
Музыкально-просветительский проект «Музыка Российской Государственности»
12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
12:15
В Кировском районе мошенник продал пенсионеру БАДы под видом дорогостоящих лекарств
12:04
Почта России, ВТБ и Магнит подписали меморандум на форуме «Сочи 2018»
08:56
Объем инвестиций
22:56
«Химки» громят баскетбольный «Зенит» в Санкт-Петербурге – 98:80
17:43
Олимпиада – 2018: без медалей в парном катании
13:49
Экскурсии по выставке "Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса"
12:53
Выставка работ художника Константина Севастьянова
12:45
В Ленобласти школьница заявила о приставаниях отчима
12:36
Эксперты по безопасности предложили создать Центр мониторинга социальных сетей
12:30
В Центральном районе ограбили магазин сотовой связи
12:20
Масленичные гуляния в «Янила Кантри»
12:19
В Выборгском районе ограблен салон сотовой связи
07:56
Качество жизни
22:07
Оздоев и Набиуллин скоро могут оказаться в «Зените»
18:17
В Петербурге пройдет молодежное военно-патриотическое мероприятие
18:02
Отрезвляющее поражение команды Знарка от словаков на Олимпиаде
14:48
В Кировском районе Петербурга задержан педофил
14:41
В Приморском районе ограбили АЗС
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Защита от гриппа

Защита от гриппа

0
61
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Специалисты рассказали о мерах профилактики против гриппа

Самое эффективное средство защиты от гриппа – это профилактика. Своевременное принятие необходимых мер позволит людям оградить себя от вирусных заболеваний.

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты Роспотребнадзора занялись консультированием граждан по вопросам профилактики гриппа. Особое внимание было уделено мерам безопасности в образовательных учреждениях. Среди тем, которые обсудили специалисты, были также вопросы использования защитных масок, соблюдения оптимального температурного режима внутри помещения. Граждан также интересовало наличие противовирусных препаратов в аптеках города.

Тема защиты от гриппа и ОРВИ всегда является актуальной. Ежегодно большое количество людей страдает от различных вирусов.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-01-2017, 07:00
Грипп может дойти до Петербурга
28-12-2016, 07:01
Эпидемия гриппа?
11-10-2016, 09:11
Защита от гриппа
2-02-2016, 11:08
Грипп можно победить, если…
23-01-2016, 09:58
В Петербурге свирепствует грипп
30-12-2014, 11:29
Питерские ученые будут тестировать вакцину от Эболы в Африке!

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
194
16-02-2018, 12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
315
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
265
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
0
424
30-01-2018, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
Наверх