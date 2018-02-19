Защита от гриппа

Самое эффективное средство защиты от гриппа – это профилактика. Своевременное принятие необходимых мер позволит людям оградить себя от вирусных заболеваний.

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты Роспотребнадзора занялись консультированием граждан по вопросам профилактики гриппа. Особое внимание было уделено мерам безопасности в образовательных учреждениях. Среди тем, которые обсудили специалисты, были также вопросы использования защитных масок, соблюдения оптимального температурного режима внутри помещения. Граждан также интересовало наличие противовирусных препаратов в аптеках города.

Тема защиты от гриппа и ОРВИ всегда является актуальной. Ежегодно большое количество людей страдает от различных вирусов.