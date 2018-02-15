Качество жизни

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица оказалась в числе лидеров рейтинга российских регионов с лучшим качеством жизни. Петербург оказался вторым в этом списке, уступив лишь Москве. Третье место заняла Московская область. В пятерку лучших также вошли Татарстан и Белгородская область.

Логично, что Петербург оказался в числе лидеров. Уровень жизни в Северной столице всегда был высоким. Однако соперничать в этом отношении с Москвой довольно трудно. Так что итог оказался закономерным.

При определении рейтинга учитывалась совокупность факторов. Это уровень доходов, жилищные условия, занятость, безопасность, демография, экологическая составляющая, здоровье, образование, экономика, социальное развитие, транспорт.