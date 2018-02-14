15, 17 и 18 февраля 2018 года в Петербурге пройдет молодежное военно-патриотическое мероприятие, посвященное 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Двадцать девять лет назад, 15 февраля 1989 года, территорию Афганистана покинул последний солдат Советской Армии. Это памятный день для всех, кто прошел дорогами Афганской войны.

Среди героев «афганцев» есть летчики и танкисты, мотострелки и десантники, саперы, связисты и представители других родов войск. Рядовые, сержанты, прапорщики и офицеры проявляли себя в экстремальных условиях бесстрашно и решительно, действовали как настоящие профессионалы-патриоты. Никого не оставят равнодушными подвиги тех, кто способен грудью заслонить своего командира, вызвать огонь на себя, спасая товарищей, взорвать врагов последней гранатой.

В рамках празднования 29-й годовщины вывода войск из Афганистана в Санкт-Петербурге состоится масштабное молодежное военно-патриотическое мероприятие, которое пройдет в течение трех дней сразу на двух площадках: парке Интернационалистов в Санкт-Петербурге и Буферном парке в Пушкине.

15 февраля почтить память Героев той войны жители города смогут в парке Интернационалистов в рамках торжественно-траурной церемонии с возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Для всех желающих в парке рядом с мемориалом будут открыты интерактивные выставочные площадки, где каждый сможет познакомиться с историей Афганской войны, бытом, экипировкой и вооружением советских солдат.

На два дня 17 и 18 февраля территория Буферного парка будет превращена в масштабное событийное пространство с особенным стилистическим оформлением, которое позволит перенести всех присутствующих – и зрителей, и участников – в Афганистан 80-х с его деревнями, гражданской и военной жизнью. Чтобы ощутить эпоху и дух афганской войны, для гостей мероприятия будут развернуты большие выставки: гарнизон советской армии, афганский кишлак и восточный базар. Для детей опытные механики-водители проведут экскурсию внутри боевого БТР-а, а приятным дополнением к интерактивной программе станет концерт военной песни.

Также в рамках мероприятия 17 февраля для школьников и молодежи Санкт-Петербурга будет проведена военно-спортивная эстафета. Для участников будет организована интерактивно-познавательная программа с площадками техники, вооружения и соревновательными этапами по военно-прикладным видам спорта.

18 февраля в 14:00 для гостей мероприятия на одной из главных площадок пройдет военно-историческая реконструкция сражения операции «Магистраль» 1988 года. «Магистраль» - одна и из самых известных операций афганской войны, связанная с подвигом 9 роты. 30 лет назад наши солдаты провели эту сложнейшую операцию, целью которой было спасти от голода жителей окруженного боевиками города Хост, который радикальные группировки держали в блокаде, пытаясь захватить город и сделать его столицей исламского халифата. Все знают об этой операции по фильму «9 рота». Десантники держали одну из высот над дорогой на Хост. Но в фильме изменили сценарий реальности. Участники военно-исторических клубов расскажут правду о том легендарном бое! Выстрелы гранатометов, рев моторов бронетранспортеров и решающая атака советских десантников - так пройдёт самая большая реконструкция Афганской войны в России.

Организаторы мероприятия: Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями совместно с Межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организацией «Красная Звезда».