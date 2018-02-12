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Студенты Петербурга узнали, как построить инженерную карьеру

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Автор: Вадик Котов
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Пресс-служба Уральского федерального университета
В Сочи стартовала Зимняя школа в рамках всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

Сегодня в Сочи состоялось торжественное открытие Зимней школы Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) «Инженерный олимп: новые профессионалы России» по направлениям «Материаловедение и технологии материалов» и «Строительство» всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Студенты из Санкт-Петербурга вошли в состав 150 ее участников.

Основная программа Зимней школы УрФУ в Сочи продлится 3 дня. Она ориентирована на знакомство с практическими сторонами материаловедения и строительства, а также выстраивание профессиональных связей. Это отметил и Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров ТМК и Группы Синара, председатель набсовета УрФУ:
«Всем участникам Зимней школы «Инженерный олимп: новые профессионалы России» предоставляется уникальная возможность встретиться с ведущим специалистами страны в области материаловедения и строительства. Участие в олимпиаде «Я — профессионал» и в Зимней школе — шанс осознать и позиционировать себя в современном быстро меняющемся мире. Они могут помочь кому-то в карьере, жизни, профессиональном росте, найти новых друзей, а это очень важно».

До 15 февраля ученые и эксперты ведущих отраслевых компаний страны будут проводить лекции, тренинги и воркшопы для 150 лучших российских бакалавров и магистров.

«Для проведения очного этапа наши преподаватели выезжали в 16 российских городов. Участники показали высокие результаты и продемонстрировали готовность решать самые сложные производственные задачи, — рассказал Сергей Князев, проректор по учебной работе УрФУ. — Мне особенно приятно, что наши студенты проявили себя и в других направлениях, в результате мы стали лидером отборочного этапа олимпиады. «Я — профессионал» — соревнование, которое позволяет стать заметными для работодателей и, кроме денежных призов и высших баллов при поступлении в магистратуру, дает шанс попасть в закрытую базу молодых профессионалов России. Это настоящий карьерный лифт».

Участники школы уже приняли участие в панельной дискуссии «Как построить инженерную карьеру в России?»: в обсуждении профессиональных проблем и перспектив участвовали завлабораторией диагностики материалов Института металлургии и материаловедения Константин Григорович и директор корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.

В списке ожидаемых тематических лекций — «Современные материалы и технологии для компонентов электроники и электромобилей», «Развитие BIM-компетенций молодых специалистов», «Геотехнические особенности строительства Олимпийских объектов в Сочи» и многое другое. Кроме того, для питерских студентов подготовлены бизнес-тренинги, спортивные турниры, интеллектуальный квиз и конкурс видеопроектов «Портрет идеального инженера».
Источник: Пресс-служба Уральского федерального университета
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