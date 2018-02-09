На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют три съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке КАД на пересечении с Шафировским проспектом (км 104 внешнего кольца, км 37 внутреннего кольца) будут полностью перекрыты в течение 7 часов съезды №3, №6-1, № 6-2.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденными и согласованными в установленном порядке схемами организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.