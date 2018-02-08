Будут ли петербуржцы сортировать мусор?

Вывоз мусора для петербуржцев подорожает. Недавно Смольный выбрал Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (МБПО-2) региональным оператором по обращению с отходами. В новых тарифах МБПО-2 будут учтены платежи за негативное воздействие на окружающую среду, а также НДС, что составит дополнительные 18% к тарифу.

Председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский сообщил , что в первую очередь оператор наведет порядок в сборе опасных отходов (батареек, ртутных ламп и т.п.). Для этого около жилых домов будут устанавливать специальные контейнеры. К 2020 году планируется перейти к 38% переработки мусора, а еще через десять лет и вовсе к 100%. Сегодня перерабатывается только 17% отходов, большая же его часть идет на свалки, зачастую нелегальные.

Мировая практика показывает, что переработка и повторное использование отходов более чем реально. К примеру , в Швеции 99% бытового мусора не только утилизируется, но и перерабатывается в тепловую энергию. После тщательной сортировки половина мусора сжигается (только экологически безопасные отходы), а пластмасса, бумага и пищевые отходы идут на производство биогаза. Более того, мусор играет большую роль в системе отопления в стране.



В Германии раздельный сбор мусора давно стал нормой . Немцы не только сортируют мусор, но и разделяют бутылки по цветам, относят просроченные медикаменты в аптеки, а стеклянные тары выбрасывают только в будние дни, чтобы не тревожить соседей.

В России же принято складировать или сжигать мусор, поскольку полностью отсортировать его на полигоне уже невозможно. В Московской области обрабатывается лишь 4% отходов, еще 2% сжигается, а остальные 94% просто складируются. При этом большинство свалок не соответствуют стандартам безопасности, ведь они загрязняют почву, воздух и грунтовые воды.

Зачастую эти свалки приносят множество неудобств и местным жителям. Жители северных районов Санкт-Петербурга более семи лет жаловались на стойкие неприятные запахи, исходящие от полигона «Новоселки». Несмотря на многочисленные письма, обращения и петиции, написанные в Смольный и лично губернатору города Георгию Полтавченко, закрыли полигон только в прошлом году. Сейчас «Новоселки» уже засеяли грунтом, в дальнейшем планируется высадка деревьев, которые станут естественной преградой к распространению запаха, а также строительство станции дегазации, способной перерабатывать метан в электроэнергию. В планах строительство мусороперерабатывающего завода. Однако до того времени весь мусор будет вывозиться на полигоны Ленинградской области.

Генеральный директор компании «Мехуборка СПБ» Андрей Антонов поясняет почему увеличится тариф за вывоз мусора: «Новый закон вводился для того, чтобы отходы ехали на переработку, и чтобы только 15-20% процентов из них попадали на полигон. Чтобы закон работал, нужно очень много денег. Нынешних средств хватит только дислокацию мусора менять, а чтобы что-то существенно реформировать, нужны серьезные средства».