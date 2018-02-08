Важность науки

«Питерец.ру» напоминает, что 8 февраля считается днем науки. В 1724 году в Северной столице была создана Академия наук. Ее открытие произошло благодаря решению Петра I.

Подобная идея возникла у Петра в период его реформаторской деятельности. Он вел многочисленные беседы с иностранными учеными, советовался с Лейбницем, после чего принял окончательное решение относительно создания академии.

На сегодняшний день Петербург является крупнейшим научным центром страны. Здесь находится более 300 научных организаций. Северная столица имеет богатые традиции, причем современники продолжают развивать дело своих предшественников.

Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров поздравили ученых и научных работников с их профессиональным праздником.