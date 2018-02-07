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» » В Невском районе таксист решил прокатить своего друга на ватрушке

В Невском районе таксист решил прокатить своего друга на ватрушке

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Видео: петербургский таксист катал друга на ватрушке по парковке гипермаркета

Вечером 6 февраля на парковке гипермаркета на Дальневосточном проспекте, 16к2 водитель такси "Gett" катал человека на ватрушке, которая была привязана к автомобилю, сообщают очевидцы. Парковка возле магазина оживленная, поэтому люди вокруг были возмущены такими опасными развлечениями. Остальным автомобилистам было трудно проехать к гипермаркету из-за таких опасных манёвров.

После того, как таксист заметил, что его действия снимают на видео, он перестал ездить и вместе с другом начали угрожать автору, чтобы тот удалил снятое видео.

Мобильный корреспондент рассказал, что таксист подбежал к нему и с угрозами заставил удалить видео с телефона. На вопрос, зачем они там катались, ответил: "Развлекаемся как можем". Впрочем, перед удалением ролика петербуржец успел выслать видео в редакцию Piter.TV.
Источник: ПитерТВ
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