В Невском районе таксист решил прокатить своего друга на ватрушке

Вечером 6 февраля на парковке гипермаркета на Дальневосточном проспекте, 16к2 водитель такси "Gett" катал человека на ватрушке, которая была привязана к автомобилю, сообщают очевидцы. Парковка возле магазина оживленная, поэтому люди вокруг были возмущены такими опасными развлечениями. Остальным автомобилистам было трудно проехать к гипермаркету из-за таких опасных манёвров.

После того, как таксист заметил, что его действия снимают на видео, он перестал ездить и вместе с другом начали угрожать автору, чтобы тот удалил снятое видео.

Мобильный корреспондент рассказал, что таксист подбежал к нему и с угрозами заставил удалить видео с телефона. На вопрос, зачем они там катались, ответил: "Развлекаемся как можем". Впрочем, перед удалением ролика петербуржец успел выслать видео в редакцию Piter.TV.