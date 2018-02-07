«Питерец.ру» сообщает, что вчера в Выборге было зафиксировано необычное явление – в городе появился почерневший снег. По имеющимся сведениям, поводом тому стала авария на железнодорожной котельной. В котел попала определенная смесь, из-за чего произошел выброс через трубу.

Поскольку в тот момент в городе шел снег, это и привело к тому, что он приобрел черный окрас. Специалисты отмечают, что какой-либо угрозы для человеческого здоровья и экологии города нет.

Безусловно, такие вещи лучше предотвращать. Однако никто не застрахован от различных форс-мажоров и прочих непредвиденных ситуаций. Хорошо, когда подобные моменты не приводят к серьезным последствиям.

Будем надеяться, что информация о безвредности этого черного снега окажется достоверной.