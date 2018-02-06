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В Невском районе закрыт притон для занятий проституцией

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Невском районе Петербурга выявлен и закрыт притон для занятий проституцией

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД России и УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга в нежилом помещении дома 20 на Ивановской улице выявили факт организации притона для занятий проституцией.

В указанном помещении полицейские обнаружили трех гражданок среднеазиатского государства, оказывающих сексуальные услуги за деньги. В отношении правонарушительниц составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

Также сотрудники полиции установили их соотечественницу, осуществлявшую функции администратора притона. В отношении нее составлен административный протоколы по статье 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией).

Данные лица доставлены в территориальный отдел полиции для составления протоколов об административном правонарушении.
Источник: ГУ МВД
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