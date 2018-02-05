Борьба со снегом

В Северной столице выпало большое количество снега. В итоге коммунальщикам пришлось принять меры для уборки улиц. Сначала было задействовано 880 машин. Затем вечером к ним добавили еще 40.

Ночью в помощь к спецтехнике были брошены дворники. Примерно 600 человек занимались уборкой улиц, тротуаров, пешеходных переходов и остановок.

Метеорологи заявляют, что снегопад в Северной столице сохранится до вторника. Ожидается гололедица, потому водителям и пешеходам следует быть предельно осторожными.

«Питерец.ру» отмечает, что дорожные и коммунальные службы города работают слаженно. Ситуация находится под контролем и особых причин для беспокойства нет. Так что борьбу со снегом можно считать успешной.