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» » Борьба со снегом

Борьба со снегом

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В уборке улиц приняло участие около 900 машин и 600 дворников

В Северной столице выпало большое количество снега. В итоге коммунальщикам пришлось принять меры для уборки улиц. Сначала было задействовано 880 машин. Затем вечером к ним добавили еще 40.

Ночью в помощь к спецтехнике были брошены дворники. Примерно 600 человек занимались уборкой улиц, тротуаров, пешеходных переходов и остановок.

Метеорологи заявляют, что снегопад в Северной столице сохранится до вторника. Ожидается гололедица, потому водителям и пешеходам следует быть предельно осторожными.

«Питерец.ру» отмечает, что дорожные и коммунальные службы города работают слаженно. Ситуация находится под контролем и особых причин для беспокойства нет. Так что борьбу со снегом можно считать успешной.
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