Услуги Росреестра доступны в отделах МФЦ

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области сообщает о том, что получить государственные услуги Росреестра можно в отделах многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, которые работают по принципу «одного окна».

При получении государственных услуг Росреестра в отделах многофункционального центра, заявитель получает ряд преимуществ: удобное расположение, удобный график работы, оперативная помощь консультантов, отсутствие переплаты посредникам, отсутствие риска коррупции.

Отделы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» наделены полномочиями по приёму и выдаче документов по основным государственным услугам Росреестра: осуществление государственного кадастрового учёта, осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество, единая процедура осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН.

В настоящее время на территории Ленинградской области функционируют более 30 отделов многофункционального центра «Мои Документы». Большая часть отделов МФЦ расположены в шаговой доступности и для удобства граждан работают ежедневно. Отделы МФЦ имеют комфортные условия для обслуживания населения.

Оказание государственных услуг Росреестра посредством отделов многофункционального центра «Мои документов» является удобным и доступным способом предоставления услуг в области недвижимого имущества. Для удобства граждан в отделах МФЦ работают консультанты, которые готовы ответить на интересующие заявителей вопросы, а большое количество окон приема-выдачи документов позволяет сократить ожидание заявителя в очереди.

С графиком работы отделов многофункционального центра «Мои документы», расположенных на территории Ленинградской области, можно ознакомиться на сайте ГБУ ЛО «МФЦ».

«С целью повышения качества оказания государственных услуг Росреестра прием-выдача документов осуществляется посредством отделов МФЦ, которые работают в режиме «одного окна». Для достижения поставленной задачи, налажено успешное взаимодействие между МФЦ и Кадастровой палатой. Стоит отметить, что срок оказания государственных услуг Росреестра посредством МФЦ, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», увеличивается на два рабочих дня», - говорит директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области Тимофей Сидяйкин.