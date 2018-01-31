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В Петербурге откроют Год добровольца (волонтера)

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На Греческой площади у БКЗ «Октябрьский» состоится праздник в честь Года добровольца (волонтера)

3 февраля в 12:00 на Греческой площади у БКЗ «Октябрьский» (Лиговский пр., 6) состоится праздник в честь Года добровольца (волонтера).

Лидеры добровольческой сферы расскажут про все волонтерские направления, которые пользуются популярностью в городе на Неве.  Гости узнают, как организована деятельность Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», волонтерских движений «Фонд Доноров», «Волонтеры-медики», «Серебряные» волонтеры».  Добровольцы Центра подготовки городских волонтеров FIFA-2018 и Организационного комитета России 2018 покажут спортивное шоу на сцене.

Горожан и гостей Северной столицы ждет насыщенная развлекательная программа, участникам праздника расскажут о нововведениях в добровольческой сфере Петербурга.

Во время праздника состоятся массовый запуск 1000 воздушных шаров в цветах российского триколора и бумажный фейерверк в цветах волонтерских направлений.

Хедлайнером праздника станет лауреат премий «Золотой граммофон-2010» и «Бог Эфира-2010», российская поп-группа «23:45».
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