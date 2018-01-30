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Активисты ОНФ в Санкт-Петербурге приняли участие в мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Активисты ОНФ в Санкт-Петербурге приняли участие в мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге приняли участие в патриотических мероприятиях, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Так, активисты из Санкт-Петербурга стали участниками межрегионального телемоста, в котором приняли участие активисты и эксперты Народного фронта, ветераны Великой Отечественной войны, а также победители и лауреаты конкурса «Молодежки ОНФ» «Образ будущего страны». Участники телемоста поздравили ветеранов с памятной датой, рассказали им о патриотических проектах ОНФ и результатах деятельности поисковых отрядов под Петербургом. Во встрече приняли участие и сами ветераны, они поделились с молодежью своими воспоминаниями и историями о блокаде и рассказали о самых трагических днях в осажденном городе. В ходе мероприятия состоялась премьера документально-исторического фильма «Блокадная кровь».

Также представители команды «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, а затем приняли участие во всероссийской акции «Открытка памяти». В торговых центрах, университетах, даже на вокзалах активисты Общероссийского народного
фронта развернули плакаты «Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся» и раздавали всем открытки с фотографиями блокадных лет, а также краткую информацию о том, как город жил в осаде. Накануне в социальных сетях общественники опубликовали соответствующий анонсирующий ролик, посвященный событиям блокады в цифрах.

Кроме того, при поддержке Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, в малом зале филармонии, который во время блокады серьезно пострадал от авиабомбы, состоялась презентация книги, которая получила название «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни». Во время блокады Кронштадт и Ораниенбаум оказались сразу в двойном кольце: тут были и фашисты, и Финский залив.

Единственной нитью, которая связывала их с Ленинградом, был путь через Лисий Нос. Именно этот путь и вошел в историю под названием «Малая дорога жизни», о существовании которой ничего не знали даже местные жители.

«Освобождение Ленинграда от блокады фашистскими войсками - одна из самых трагичных и героических страниц в истории нашей страны. Ленинград обороняли и солдаты советской армии, и жители города, которые провели в осаде 872 дня. Жизнь в городе не останавливалась даже в самые тяжелые часы: ленинградцы не прекращали работу на заводах и снабжали фронт самым необходимым, в осажденном Ленинграде не замирала и культурная жизнь: работали театры, проводились концерты, трудились артисты, художники и поэты. Мужество и доблесть, проявленные жителями блокадного города, стали одним из символов Великой Победы. Большое количество молодежи из разных регионов, которые приняли участие в памятном телемосте, говорит о том, что тема подвига народа, ценой собственной жизни защищавшего свой город от врага, близка молодому поколению россиян. И, как неоднократно говорил наш президент, лидер Народного фронта Владимир Путин, нужно сделать так, чтобы конкретный человек и общество в целом не забывали, что ветераны сделали для нашей страны. Наш долг состоит в том, чтобы сохранить память о героических защитниках Ленинграда для будущих поколений», - заявил координатор команды «Молодежки ОНФ», депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский.
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