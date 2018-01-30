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Студентов приглашают участвовать в “Солнечной регате - 2018”

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Автор: Станислав Котов
0
Фото:
russiansolar.ru
Студентов из Санкт-Петербурга приглашают принять участие в «Солнечной регате-2018»

Стартовала электронная регистрация на участие в инженерных соревнованиях «Солнечная регата-2018», которые состоятся в Великом Новгороде 25-27 мая 2018 года.

«Солнечная регата» — это международные инженерные соревнования, где команды молодых талантливых инженеров состязаются в скорости, маневренности и выносливости экологически чистых лодок, движущихся за счет солнечной энергии. Мероприятие проходит в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты Маринет НТИ. Организатор конкурса — АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований».

Первая «Солнечная регата» состоялась 26 июля 2014 года в СК «Лужники» и с тех пор проводится в России ежегодно. Соревнования прошли в Москве, Санкт-Петербурге (в 2015 году), Нижнем Новгороде, Владивостоке и в Калининграде Гонки получили международный статус, так как участие в них принимают не только российские, но и зарубежные команды. Студенческие команды судостроительных и технических ВУЗов проектируют и создают лодки на солнечных батареях. Участие в соревнованиях доступно всем, кто интересуется судостроением, экотехнологиями и заботится о сохранении бесценного ресурса чистой воды для будущих поколений.

«Мы стремимся воспитать «специалистов будущего», обладающих технической грамотностью и способных свободно ориентироваться в новейших тенденциях и технологиях. Рады сообщить, что в 2018 году мы проведем 2 отдельных мероприятия: регату среди взрослых и студенческих экипажей и состязания между командами школьников. Команды из разных регионов России активно готовят свои лодки к участию», — делится новостями президент оргкомитета международных инженерных соревнований «Солнечная регата», директор АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» Евгений Казанов.

Цели соревнований:

● Повышение престижа инженерных специальностей

● Формирование экологической культуры широких слоев населения

● Поддержка научно-технического творчества

● Популяризация экологически чистого водного транспорта

● Продвижение идеи использования ВИЭ в повседневной жизни

● Налаживание межвузовских связей и взаимодействия молодых специалистов с потенциальными работодателями

Собери команду, создай уникальную лодку на солнечных батареях!

Внеси свой вклад в развитие возобновляемой энергетики на водном транспорте! Докажи, что человек, техника и природа могут существовать в мире и гармонии!

Прими участие в уникальных международных инженерных соревнованиях «Солнечная регата-2018»! Регистрация до 30 апреля
Источник: Солнечная регата
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