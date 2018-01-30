Студентов приглашают участвовать в “Солнечной регате - 2018”

Стартовала электронная регистрация на участие в инженерных соревнованиях «Солнечная регата-2018», которые состоятся в Великом Новгороде 25-27 мая 2018 года.
«Солнечная регата» — это международные инженерные соревнования, где команды молодых талантливых инженеров состязаются в скорости, маневренности и выносливости экологически чистых лодок, движущихся за счет солнечной энергии. Мероприятие проходит в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты Маринет НТИ. Организатор конкурса — АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований».
Первая «Солнечная регата» состоялась 26 июля 2014 года в СК «Лужники» и с тех пор проводится в России ежегодно. Соревнования прошли в Москве, Санкт-Петербурге (в 2015 году), Нижнем Новгороде, Владивостоке и в Калининграде Гонки получили международный статус, так как участие в них принимают не только российские, но и зарубежные команды. Студенческие команды судостроительных и технических ВУЗов проектируют и создают лодки на солнечных батареях. Участие в соревнованиях доступно всем, кто интересуется судостроением, экотехнологиями и заботится о сохранении бесценного ресурса чистой воды для будущих поколений.
Цели соревнований:
● Повышение престижа инженерных специальностей
● Формирование экологической культуры широких слоев населения
● Поддержка научно-технического творчества
● Популяризация экологически чистого водного транспорта
● Продвижение идеи использования ВИЭ в повседневной жизни
● Налаживание межвузовских связей и взаимодействия молодых специалистов с потенциальными работодателями
Собери команду, создай уникальную лодку на солнечных батареях!
Внеси свой вклад в развитие возобновляемой энергетики на водном транспорте! Докажи, что человек, техника и природа могут существовать в мире и гармонии!
Прими участие в уникальных международных инженерных соревнованиях «Солнечная регата-2018»! Регистрация до 30 апреля