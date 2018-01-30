Падение рождаемости

«Питерец.ру» сообщает, что по итогам 2017 года рождаемость в нашей стране сократилась на 11%. Подобное сокращение является рекордным за последние 10 лет. Всего в России родилось 1 млн. 689 тыс. детей. Снижение показателей рождаемости характерно для всех регионов, в том числе – для Петербурга. Наименьший процент снижения характерен для Чечни, Чукотки и Магадана.

Что касается смертности, то она уменьшилась, но по причине сокращения рождаемости численность населения в прошедшем году сократилась примерно на 135 тыс. человек. Стоит отметить, что годом ранее был зафиксирован небольшой прирост населения.

В 2017 году возросло число зарегистрированных браков. Показатель роста составил 6,5%. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в 2018 году.