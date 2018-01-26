Студотряды: «Невский Десант» получил путевки

Молодежная патриотическая акция «Невский Десант» стартовала в Санкт-Петербурге в четвертый раз. Организация мероприятия проходит при содействии Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Центра содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор».

С приветственным словом к участникам акции выступили председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Андрей Рудской.

Командирам отрядов «Невского Десанта» были вручены путевки, которые совсем скоро дадут старт короткому зимнему приключению. В поездке студенты помогут ветеранам физическим трудом, проведут в школах многочисленные мастер-классы, а также покажут яркие концерты.

«Невский десант» для меня - это, прежде всего, люди. Считается, что в студенческих отрядах собраны лучшие люди страны. На мой взгляд, в отрядах десанта собраны самые сливки лучших людей страны», - поделилась впечатлениями боец ОНД «Пётр Великий».