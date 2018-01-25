В Северной столице нередко появляются особые трамваи. Их оформляют, чтобы подчеркнуть какие-то события или выделить определенную группу людей. Так в городе появится молодежный трамвай. Он будет раскрашен в бело-голубые цвета, а на борту будет размещена надпись: «Молодежь, мы вами гордимся».

Внутри состава будет находиться зона для фото и специальная интерактивная система, благодаря которой пассажиры смогут узнать об интересных молодежных мероприятий, проходящих в Калининском районе Петербурга.

«Питерец.ру» сообщает, что презентация нового трамвая состоится сегодня в 14 часов на остановке ул. Руставели. В 14.20 молодежный трамвай впервые отправится в рейс. Состав будет следовать по маршруту №38.