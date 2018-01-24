ента новостей

15:31
Выставка графики «Миг между прошлым и будущим»
15:17
Введение в школах должности завуча по безопасности
12:14
На развязке КАД с автодорогой «Кола» полностью перекроют 2 съезда
11:42
В Московском районе обнаружена убитая пенсионерка
11:27
В Петербурге задержан
11:15
Наблюдательный совет Корабелки высоко оценил результаты деятельности вуза
11:10
Депутаты Госдумы три с половиной года потворствую «бомбилам» из интернет-агрегаторов
07:42
Рост промышленности
20:02
Результативный Регин помог «Йокериту» победить в Уфе
16:19
ККИ против нелегалов: война без шанса на победу
14:53
Проект реконструкции объектов на набережных Мойки
14:46
Волонтеры Победы почтут память погибших ленинградцев в Парке Победы
12:34
На Московском шоссе пассажирский автобус вылетел в кювет
12:15
«ПетербургГаз» предостерегает горожан от действий мошенников
10:30
Во Фрунзенском районе ночью выгорела трехкомнатная квартира
10:18
Концерт посвящённый дню полного освобождения Ленинграда от блокады
10:02
Разбойники унесли 5 миллионов рублей из квартиры в Приморском районе
07:08
Прокуратура взаимодействует с населением
23:03
Победа над СКА не гарантирует московскому «Динамо» выход в плей-офф
21:07
Баскетбольный ЦСКА победил «Нижний Новгород», но не забил сотню
17:35
Как Петербург отметит Татьянин день
16:29
Ледовый каток в МЕГА ПАРКЕ
16:22
В Кировском районе прикрыт очередной бордель
16:19
В Выборгском районе задержан автоугонщик
07:07
Застройщики ищут новые пути
20:55
«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в Единой Лиге ВТБ
15:31
Дольщики и пайщики продержались на зимнем митинге 6 часов
15:23
На КАД закроют съезд в сторону метро Рыбацкое
23:48
Загитова обошла Медведеву на чемпионате Европы по фигурному катанию
15:19
В Ленобласти изнасиловали школьницу
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Введение в школах должности завуча по безопасности

Введение в школах должности завуча по безопасности

0
75
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
abnews.ru
Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сегодня, выступая перед депутатами, высказался за введение в школах должности завуча по безопасности

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области С.П. Умнов сегодня, выступая перед депутатами регионального парламента, высказался за введение в школах должности завуча по безопасности.

Комментарий Дмитрия Курдесова, руководителя общественного движения «За безопасность», основателя «Школы безопасности для детей»

- Интересное предложение и я лично его поддерживаю. Хотел бы только заметить, что в каждой школе работает социальный педагог, как правило, на полставки, так как не хватает финансирования. Многие учителя, например, труда совмещают обе должности.

Социальный педагог занимается трудными подростками, выявляет неблагополучные семьи, вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних осуществляет обход квартир, где живут дети, принимает активное участие в процессах по лишению матерей и отцов-алкоголиков родительских прав.

Поэтому, на мой взгляд, следует выделить социального педагога в самостоятельную единицу, возможно повысить да завуча или заместителя директора школы, а также наделить обязанностью инструктажа и контроля сотрудников охраны, которые непосредственно отвечают за безопасность учеников и учителей.

В идеале, думаю, социальный работник должен иметь опыт работы в силовых органах и специализироваться на психологии несовершеннолетних.
Источник: Движения «За безопасность»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

4-07-2017, 17:20
Эксперты на «отлично» оценили обеспечение безопасности во время Кубка Конфедераций
29-06-2017, 19:20
Общественники попросили заменить уроки ОБЖ в школах уроками Безопасности
30-05-2017, 11:37
Урок безопасности в Международный день защиты детей
20-06-2016, 08:45
Слухи о расформировании школы для детей-аутистов Петербурга
5-09-2015, 07:05
Педагог-лесбиянка была законно уволена из школы
14-01-2013, 08:14
Освобожден от занимаемой должности начальник полицейского задержанного за разбой и убийство

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
148
Вчера, 12:34
На Московском шоссе пассажирский автобус вылетел в кювет
0
178
19-01-2018, 13:50
Во Фрунзенском районе столкнулись 7 автомашин
0
193
18-01-2018, 11:38
В центре Петербурга иномарка сбила школьницу
0
215
16-01-2018, 11:49
В Калининском районе на пешеходном переходе сбит подросток
Наверх