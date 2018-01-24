Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области С.П. Умнов сегодня, выступая перед депутатами регионального парламента, высказался за введение в школах должности завуча по безопасности.

Комментарий Дмитрия Курдесова, руководителя общественного движения «За безопасность», основателя «Школы безопасности для детей» - Интересное предложение и я лично его поддерживаю. Хотел бы только заметить, что в каждой школе работает социальный педагог, как правило, на полставки, так как не хватает финансирования. Многие учителя, например, труда совмещают обе должности.

Социальный педагог занимается трудными подростками, выявляет неблагополучные семьи, вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних осуществляет обход квартир, где живут дети, принимает активное участие в процессах по лишению матерей и отцов-алкоголиков родительских прав.

Поэтому, на мой взгляд, следует выделить социального педагога в самостоятельную единицу, возможно повысить да завуча или заместителя директора школы, а также наделить обязанностью инструктажа и контроля сотрудников охраны, которые непосредственно отвечают за безопасность учеников и учителей.

В идеале, думаю, социальный работник должен иметь опыт работы в силовых органах и специализироваться на психологии несовершеннолетних.